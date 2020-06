Piráti připravili plán pro lepší hospodaření s vodou a udržitelné zemědělství

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Martin Mach Ondřej / Ekolist.cz Podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Holomčíka je nutné otevřít možnosti využití meliorací k zadržování vody.

Piráti připravili plán pro řešení hospodaření s vodou, udržitelné zemědělství, ekologičtější podobu obcí a měst či zjednodušení dotačních programů. Představili jej na tiskové konferenci před mimořádnou schůzí Sněmovny k problematice sucha. K některým zákonům, které by na schůzi měly být projednány, připravili pozměňovací návrhy.

Plán má čtyři pilíře. První z nich se týká kvalitní a dostupné pitné vody. Podle předsedkyně sněmovního výboru pro životní prostředí Dany Balcarové je nutné co nejdříve revidovat současné zdroje pitné vody a lépe nastavit ochranná pásma, protože hrozí, že voda bude, resp. v některých případech už je kontaminovaná pesticidy a chemikáliemi. Balcarová proto podá pozměňovací návrh k vládní novele vodního zákona.

Do konce roku by podle Balcarové měl být posílen poradní orgán, který by lidem pomohl s orientací v dotačních schématech. Dlouhodobě je pak potřeba přestat používat pitnou vodu tam, kde není její využití nutné. "Chceme, aby voda, která už použitá byla, byla znovu využitá. Třeba voda z mytí nádobí se dá použít ke splachování. Této vodě se říká šedá. Pozměňovací návrh kolegy Radka Holomčíka míří tímto směrem, aby zjednodušil využití šedé vody v domácnostech i úřadech," uvedla Balcarová.

Druhý pilíř se týká zadržování vody v krajině. Podle místopředsedy sněmovního zemědělského výboru Holomčíka je nutné otevřít možnosti využití meliorací k zadržování vody. Lesní hospodářství by mělo být prováděno přírodě bližším způsobem, uvedl. "Podílíme se na tvorbě novely zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, který by standardy měl posunout k realitě klimatické změny," doplnil Holomčík. V systému zemědělských dotací by podle něj měl být kladen důraz na podporu zemědělců, kteří hospodaří šetrně.

Třetí část plánu se zaměřuje na návrat zeleně a vody do měst a obcí například ve formě zelených střech, fasád, dešťových zahrádek nebo zachytávání dešťové vody a jejího využívání k zalévání veřejné zeleně. Z dlouhodobého hlediska je podle Pirátů potřeba se zaměřit na revitalizace toků uvnitř obcí i mimo ně, zpřírodnění toků a zvýšení jejich ekologické a estetické hodnoty.

Poslední pilíř se týká podpory lidí, kteří udržitelně hospodaří. Člen zemědělského výboru Jan Pošvář uvedl, že stát by měl zemědělcům a lesníkům pomoci, nikoli je zatěžovat nesmyslnou byrokracií, vedením bezúčelných evidencí a nesystémovými a nadbytečnými kontrolami. "Zpracováváme analýzu zbytečné byrokracie, která nepřispívá k lepšímu stavu krajiny, ochraně veřejného zdraví nebo ochraně zvířat před týráním. Připravujeme seznam zbytečných formulářů k odstranění," řekl poslanec.

Piráti znovu předloží návrh, aby stát poskytoval poradenství v oblasti rostlinolékařské. "Aby zemědělec mohl zjistit, že nepotřebuje aplikovat tolik postřiku, aby ochránil své plodiny a zachoval vysoké výnosy," řekl Pošvář. K podpoře lokálních zemědělců pak stát podle něj může pomoci skrze veřejné stravování. "Studentům, úředníkům, pacientům v nemocnicích nabídneme stravu z lokálních a ekologických surovin," dodal Pošvář.

