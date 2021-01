PKN plánuje velké investice, zaměří se na ekologickou energii

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Největší polská petrochemická společnost PKN Orlen chce v příštích deseti letech investovat kolem 140 miliard zlotých (zhruba 818 miliard Kč). Součástí plánů je také méně se věnovat zpracování ropy a pozornost naopak zaměřit na produkci energie z obnovitelných zdrojů, uvedla firma. Ta je majitelem českého Unipetrolu.

PKN už v září uvedla, že se do 30 let hodlá stát klimaticky neutrální, ačkoli Polsko je jediným členským státem Evropské unie, který se nepřipojil k unijnímu slibu dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050, poznamenala agentura Reuters. Klimatická neutralita znamená, že podnik nebude produkovat žádné emise skleníkových plynů, a pokud ano, tak je bude nějak vyvažovat. Například tím, že zajistí výsadbu stromů.

"Otevíráme novou kapitolu v historii PKN Orlen. Budujeme novou multienergetickou skupinu schopnou konkurovat v období významných změn," uvedl dnes šéf PKN Daniel Obajtek. Firma se podle něj připravuje hlavně na pokles významu zpracování ropy.

PKN chce mít do roku 2030 zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů s kapacitou 2,5 gigawattu. Většinu by měly tvořit větrné elektrárny v Baltské moři. Emise uhlíkových plynů chce firmu do roku 2030 u svých rafinerských a petrochemických aktivit snížit o 20 procent, u energetických aktivit pak o 33 procent.

Společnost PKN Orlen se předloni stala jediným vlastníkem Unipetrolu, který je největší rafinerskou a petrochemickou společností v České republice. Unipetrol zaměstnává téměř 5000 lidí a zaměřuje se na zpracování ropy a na výrobu, distribuci a prodej pohonných hmot a petrochemických produktů.

