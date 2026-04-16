Plán větrných zón ve Zlínském kraji starostové kritizují kvůli hluku a krajině
Jedna ze zvažovaných zón zasahuje do katastru Morkovic-Slížan na Kroměřížsku. Starosta města Pavel Horák (BEZPP, za SNK 1) s jejím vymezením nesouhlasí. "Stoprocentně budeme podávat námitku. Je nesmysl, aby se akcelerační zóna přibližovala na 500 metrů k obydleným plochám v Morkovicích," řekl starosta. Obává se především hluku z případné větrné elektrárny. "Jestli to má 30 decibelů, tak to na 500 metrů lidé, pokud budou mít otevřená okna, uslyší. Nejsem vyloženě proti větrným elektrárnám, ale musí být v rozumných vzdálenostech od obytných zón. Ne tak, jak je to teď navržené," doplnil Horák.
Větrná elektrárna by podle návrhu zón mohla v budoucnu stát i v blízkosti rybníka u Loukova na Kroměřížsku. "Vůbec se mi to nelíbí. Větrné elektrárny zničí spoustu ptactva. Máme tu labutě, divoké kachny, vznikají tady biotopy, které větrnou elektrárnou budou značně omezené," řekl starosta obce Antonín Zlámal (STAN). Za problém považuje též hluk. Případný větrník by totiž podle něj stál jen několik set metrů od zástavby v místní části Libosváry. "Budu se snažit sepsat nějaký protest, zkusím oslovit i starosty z okolí," uvedl Zlámal.
Hned tři připravované akcelerační zóny pro stavbu větrných elektráren zasahují do katastru Kelče na Vsetínsku. Starosta města Karel David (BEZPP, za Kelč 2000) nyní nechtěl návrh zón podrobněji komentovat. "V pondělí máme jednání mikroregionu Valašskomeziříčsko-Kelečsko. Tam si to probereme s kolegy starosty, kterých se to týká. Možná k tomu zaujmeme jednotné stanovisko," řekl David.
Na jednání se starosty z okolních obcí se připravuje i Pavel Gálík (BEZPP, za Nezávislé), starosta Fryštáku na Zlínsku. Také část území Fryštáku spadá do jedné z možných zón pro budování větrníků. "Budeme to řešit příští týden v úterý ve spolupráci s dotčenými obcemi. Teď k tomu stanovisko ještě nebudeme mít úplně jasné, nemám žádné podklady. Máme sice v územním plánu napsáno, že nechceme nic takového (větrnou elektrárnu) na katastru, ale toto je prý tomu nadřazeno," uvedl Gálík.
Návrh akceleračních zón aktuálně na území celé republiky zahrnuje 80 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení připravovat stavby větrných elektráren. Dalších 14 chystaných zón má usnadnit budování solárních elektráren, šest z nich zasahuje na území Zlínského kraje. Připomínky budou moci kraje, obce i veřejnost uplatnit do 1. června včetně.
Dále čtěte |
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
Karel Valenta16.4.2026 20:18
Současné dotace do větrníků jsou investiční až 65 % a provozní nyní vypsané 3200 Kč/MWh, k tomu je třeba připočítat nutnost zálohování PPE s uvažovanými kapacitními platbami a tím celková cena elektřiny dále vzroste někam k 5000 Kč/MWh.
Naopak FVE v současné době mají investiční dotace 25-30 % a žádné provozní a to považuji za přiměřené. Je proto nutné srovnat dotace do nízkoemisních zdrojů na tuto úroveň i pro větrníky a BPS a uvažovat i o investičních dotacích do jádra, kde by vzhledem k dlouhé životnosti JE mohly být 50-60 %.
Nechápu násilné tlačení větrníků do ČR, kde proto nemáme přírodní podmínky a proto musí být dotace do nich tak obrovské. Jde nám především o dekarbonizaci a né o výdělky různých pseudoinvestorů.