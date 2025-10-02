Plánovaná stavba 16 větrných elektráren v Ralsku musí mít posudek EIA
Krajský úřad žádá k projektu takzvanou velkou EIA. Kromě jiného chce posouzení dopadů na vodní režim, zemědělský půdní fond a rekreační potenciál oblasti. Zhodnotit je třeba také vliv na chráněné druhy zvířat a kulturní památky nebo dopad na lázeňskou oblast. Úřad také požaduje realistické vizualizace, hlukové studie včetně posouzení nízkofrekvenčního hluku a analýzy stroboskopického efektu. Investor také musí zpracovat variantní řešení s jinými počty či velikostmi větrných turbín.
Záměr postavit větrný park se v Ralsku týká místních částí Náhlov a Svébořice. Pokud se plány uskuteční, bude park největším v zemi. Počítá s výstavbou 16 větrných elektráren s výškou až 250 metrů a výkonem od 5,56 MW do 7,2 MW. Celkový instalovaný výkon by tak měl činit 88,96 MW až 115,2 megawattu. Po dokončení by park dokázal ročně vyrobit tolik elektřiny, kolik by jinak vzniklo spálením zhruba 200.000 tun hnědého uhlí. ČEZ už má v lokalitě na pěti místech solární elektrárny o výkonu 56 MW.
Liberecký kraj má s větrnou energetikou dvacetiletou zkušenost a v Česku mu patří třetí místo v počtu elektráren. V sedmi lokalitách stojí 31 větrných věží v okolí Hrádku nad Nisou a ve Frýdlantském výběžku. Nejstarším projektem jsou dvě obecní větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem připojené do sítě v roce 2003. Aktuálně obec ve spolupráci s firmou W.E.B Větrná energie zvažuje stavbu další, výrazně větší elektrárny. O záměru rozhodnou obyvatelé obce v referendu v závěru tohoto týdne.
