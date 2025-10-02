https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/planovana-stavba-16-vetrnych-elektraren-v-ralsku-musi-mit-posudek-eia
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Plánovaná stavba 16 větrných elektráren v Ralsku musí mít posudek EIA

2.10.2025 20:26 | LIBEREC (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
K plánované stavbě větrného parku v Ralsku na Českolipsku musí investor zpracovat posudek o vlivu na životní prostředí (EIA). Podle rozhodnutí Krajského úřadu v Liberci může mít projekt významný dopad na krajinný ráz, zdraví obyvatel i biodiverzitu. Společnost ČEZ PV & Wind počítá v oblasti s 16 větrnými elektrárnami o celkovém instalovaném výkonu až 115 megawattů (MW). K záměru kraj dostal téměř 200 připomínek a tři petice, řekl dnes ČTK mluvčí krajského úřadu Filip Trdla.
 
"Podáno bylo sedm vyjádření od státních orgánů či odborných organizací státu, od obcí a měst Ralsko, Osečná, Mimoň, Stráž pod Ralskem, Hlavice, Cetenov, Hamr na Jezeře a Všelibice. Deset vyjádření obdržel krajský úřad od zájmových organizací, jako je například Geopark Ralsko či Junák – český skaut. Dále jsme obdrželi vyjádření od 181 fyzických osob, dvě petice v zákonné lhůtě a jednu po lhůtě," doplnil Trdla.

Krajský úřad žádá k projektu takzvanou velkou EIA. Kromě jiného chce posouzení dopadů na vodní režim, zemědělský půdní fond a rekreační potenciál oblasti. Zhodnotit je třeba také vliv na chráněné druhy zvířat a kulturní památky nebo dopad na lázeňskou oblast. Úřad také požaduje realistické vizualizace, hlukové studie včetně posouzení nízkofrekvenčního hluku a analýzy stroboskopického efektu. Investor také musí zpracovat variantní řešení s jinými počty či velikostmi větrných turbín.

Záměr postavit větrný park se v Ralsku týká místních částí Náhlov a Svébořice. Pokud se plány uskuteční, bude park největším v zemi. Počítá s výstavbou 16 větrných elektráren s výškou až 250 metrů a výkonem od 5,56 MW do 7,2 MW. Celkový instalovaný výkon by tak měl činit 88,96 MW až 115,2 megawattu. Po dokončení by park dokázal ročně vyrobit tolik elektřiny, kolik by jinak vzniklo spálením zhruba 200.000 tun hnědého uhlí. ČEZ už má v lokalitě na pěti místech solární elektrárny o výkonu 56 MW.

Liberecký kraj má s větrnou energetikou dvacetiletou zkušenost a v Česku mu patří třetí místo v počtu elektráren. V sedmi lokalitách stojí 31 větrných věží v okolí Hrádku nad Nisou a ve Frýdlantském výběžku. Nejstarším projektem jsou dvě obecní větrné elektrárny v Jindřichovicích pod Smrkem připojené do sítě v roce 2003. Aktuálně obec ve spolupráci s firmou W.E.B Větrná energie zvažuje stavbu další, výrazně větší elektrárny. O záměru rozhodnou obyvatelé obce v referendu v závěru tohoto týdne.

