zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Plnění klimatických cílů EU je podle šéfky evropské agentury nezbytné

4.11.2025 18:37 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Dodržení nastavených klimatických cílů EU je podle ředitelky Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) Leeny Ylä-Mononenové nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti a bezpečnosti Evropy. Šéfka agentury to dnes uvedla v Senátu na semináři o stavu a výhledu životního prostředí v Evropě a v Česku. Připustila, že ne všechny členské země EU jsou pozitivně nakloněny transformaci.
 
"Potřebujeme nadále plnit vytyčené cíle v oblasti životního prostředí, protože jsou nezbytné pro zachování konkurenceschopnosti a bezpečnosti Evropy. Takže zůstáváme a držíme ten kurz," řekla Ylä-Mononenová s odkazem na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Aktuální spor je o návrh Evropské komise snížit emise oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Země jako Česko, Francie, Itálie či Polsko tento návrh odmítají jako příliš ambiciózní. Proti je i předpokládaná nová vláda ANO, SPD a Motoristů, která nové evropské klimatické cíle považuje za nerealistické. V návrhu programového prohlášení slibuje revizi evropské zelené dohody, tedy Green Dealu a odmítá zákaz prodeje a výroby aut se spalovacími motory do roku 2035.

Ředitelka agentury k tomu uvedla, že jí nepřísluší komentovat jednotlivé politiky národních států. Zdůraznila ale, že Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem. "Rozhodně nejsme schopni sami zastavit či zmírnit změny klimatu," podotkla. Neměla by se ale vzdávat opatření s využitím nových technologií, které dají Evropě konkurenční výhodu a prosperitu.

Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) uvedla, že pokud Evropa nebude dostatečně reagovat na klimatické změny, budou představovat vážnější bezpečnostní rizika, než jaké představuje geopolitické napětí nebo válka Ruska proti Ukrajině. Podle ní je třeba dosavadní opatření vyhodnotit, vylepšit, ne se ale zastavit nebo vrátit. "Možná bychom měli zpomalit v té rychlosti," uvedla. S radikálními plány nastupující vlády v oblasti ekologie se nelze ztotožnit, dodala.

Vrchní ředitel ministerské sekce ochrany životního prostředí David Surý uvedl, že Česko s největší pravděpodobností splní klimatického cíle pro období do roku 2030, k nimž patří snížení emisí alespoň o 55 procent. Klíčovou roli přitom hrají podpora udržitelné dopravy, renovací budov a investice do čisté energie i recyklace. Vlivem extenzivního zemědělství se nedaří zlepšit stav a kvalitu vod, připustil Surý.

Česko podle zprávy EEA výrazně pokročilo v oddělování environmentální zátěže od hospodářského růstu. Zůstává však jednou z nejnáročnějších ekonomik EU z hlediska spotřeby energie, uhlíku i zdrojů, a to zejména kvůli silné průmyslové základně a závislosti na fosilních palivech. Česko má podle zprávy, která je zveřejňována jednou za pět let, třetí nejnižší podíl registrací nových bateriových elektromobilů v členských státech EU.

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvek
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

