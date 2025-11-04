Plnění klimatických cílů EU je podle šéfky evropské agentury nezbytné
Aktuální spor je o návrh Evropské komise snížit emise oxidu uhličitého o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990. Země jako Česko, Francie, Itálie či Polsko tento návrh odmítají jako příliš ambiciózní. Proti je i předpokládaná nová vláda ANO, SPD a Motoristů, která nové evropské klimatické cíle považuje za nerealistické. V návrhu programového prohlášení slibuje revizi evropské zelené dohody, tedy Green Dealu a odmítá zákaz prodeje a výroby aut se spalovacími motory do roku 2035.
Ředitelka agentury k tomu uvedla, že jí nepřísluší komentovat jednotlivé politiky národních států. Zdůraznila ale, že Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem. "Rozhodně nejsme schopni sami zastavit či zmírnit změny klimatu," podotkla. Neměla by se ale vzdávat opatření s využitím nových technologií, které dají Evropě konkurenční výhodu a prosperitu.
Místopředsedkyně Senátu Jitka Seitlová (KDU-ČSL) uvedla, že pokud Evropa nebude dostatečně reagovat na klimatické změny, budou představovat vážnější bezpečnostní rizika, než jaké představuje geopolitické napětí nebo válka Ruska proti Ukrajině. Podle ní je třeba dosavadní opatření vyhodnotit, vylepšit, ne se ale zastavit nebo vrátit. "Možná bychom měli zpomalit v té rychlosti," uvedla. S radikálními plány nastupující vlády v oblasti ekologie se nelze ztotožnit, dodala.
Vrchní ředitel ministerské sekce ochrany životního prostředí David Surý uvedl, že Česko s největší pravděpodobností splní klimatického cíle pro období do roku 2030, k nimž patří snížení emisí alespoň o 55 procent. Klíčovou roli přitom hrají podpora udržitelné dopravy, renovací budov a investice do čisté energie i recyklace. Vlivem extenzivního zemědělství se nedaří zlepšit stav a kvalitu vod, připustil Surý.
Česko podle zprávy EEA výrazně pokročilo v oddělování environmentální zátěže od hospodářského růstu. Zůstává však jednou z nejnáročnějších ekonomik EU z hlediska spotřeby energie, uhlíku i zdrojů, a to zejména kvůli silné průmyslové základně a závislosti na fosilních palivech. Česko má podle zprávy, která je zveřejňována jednou za pět let, třetí nejnižší podíl registrací nových bateriových elektromobilů v členských státech EU.
