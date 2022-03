Plošné mapování vlků na Broumovsku a okolí potvrdilo minimálně 14 jedinců Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | P. Kafka / AOPK Trvalý výskyt vlků v Královéhradeckém kraji byl po 250 letech zaznamenán v roce 2015 u Adršpachu v západní části Broumovska, o rok později bylo potvrzeno rozmnožování. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Celoplošné mapování výskytu vlka obecného na Broumovsku a okolí potvrdilo výskyt minimálně 14 vlků ve třech předpokládaných teritoriích. Monitoring se uskutečnil v sobotu 19. února a stejně jako loni se do plošného mapování vlků zapojili dobrovolníci Vlčích hlídek, polští i čeští ochránci přírody, myslivci i farmáři, informovali zástupci Hnutí Duha. Na akci spolupracovali se Správou CHKO Broumovsko. Mapování vlků na Broumovsku a v okolí se poprvé v regionu konalo 13. a 14. února 2021, i tehdy byl potvrzen výskyt vlků ve všech třech teritoriích. V česko-polském pohraničí mezi Krkonošemi a Orlickými horami jsou podle ochranářů zaznamenány dvě přeshraniční smečky a jeden pár. Jedna smečka má jádrovou oblast v Javořích horách, druhá ve Vraních horách a vlčí pár v Národním parku Góry Stolowe. Ochranáři předpokládají, že ve Vraních horách by mohli být čtyři jedinci, v Javořích horách osm a v polských Górách Stolowych dva vlci. "Celkem se během jediného dne podařilo nalézt 54 věrohodných pobytových znaků vlka a potvrdit tak výskyt ve všech třech předpokládaných teritoriích vlků, zasahujících do Broumovské vrchoviny. Stopní dráhy svědčily o přítomnosti minimálně 14 vlků," uvedl vedoucí pracovník programu Šelmy v Hnutí Duha a akademický pracovník Mendelovy univerzity v Brně Miroslav Kutal. Předpokládá, že tento počet vlků se významně neliší od skutečného počtu vlků ve sledovaném území, protože v jednotlivých teritoriích byly stejné nebo podobné počty zjištěny během podzimu a zimy i s použitím jiných metod, například pomocí fotopastí. "Zatímco v Javořích a Vraních horách se jedná o zhruba stejný počet zvířat, jaký výzkumníci odhadovali i v loňském roce, v oblasti Broumovských stěn více než dva vlci nebyli zjištěni ani během léta 2021 a předpokládáme, že zde reprodukce v tomto vlčím roce 2021/2022 neproběhla," uvedl Kutal. Podle zástupců Hnutí Duha bylo smyslem akce zmapovat během jednoho dne co největší území s cílem co nejpřesnějšího možného odhadu počtu vlků, kteří se v oblasti vyskytují. Za tímto účelem organizátoři navrhli projít 24 tras od západní části Krkonoš - Rýchor přes Broumovskou vrchovinu až po Národní park Góry Stolowe a okolí Nového Města nad Metují na Náchodsku. "Zapojení účastníci obsáhli celkem 17 tras o celkové délce 196 km. Sněhová pokrývka byla souvislá jen v nejvyšších polohách, nižší polohy byly zcela bez sněhu nebo pokryté jen nesouvisle. Minimálně dva dny před mapováním nesněžilo, teplota se pohybovala nad nulou do deseti stupňů Celsia," uvedli zástupci Hnutí Duha. Trvalý výskyt vlků v Královéhradeckém kraji byl po 250 letech zaznamenán v roce 2015 u Adršpachu v západní části Broumovska, o rok později bylo potvrzeno rozmnožování. Důkazy o trvalém pobytu vlků jsou už i z Orlických horách. Například loni na podzim tam lesní pracovník pořídil video s několika vlčaty. reklama tisknout poslat BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Přejetý vlk na Moravě pocházel z Alp Vlčí hlídky budou v Beskydech opět hledat stopy velkých šelem Americký soudce obnovil vlkům status chráněného druhu

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.