https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/plug-in-hybridy-znecistuji-temer-stejne-jako-benzinova-auta-uvadi-analyza
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Plug-in hybridy znečišťují téměř stejně jako benzinová auta, uvádí analýza

16.10.2025 12:02 (ČTK)
Diskuse: 3
Plug-in hybridy znečišťují životní prostředí ve skutečnosti téměř stejně jako benzinové automobily. Reálně je to skoro pětkrát více, než uvádějí laboratorní testy. Vyplývá to z analýzy 800 000 automobilů zaregistrovaných v Evropě v letech 2021 až 2023, kterou provedla nezisková organizace Transport and Environment a na kterou upozornil deník The Guardian.
 
Vozy, které mohou být poháněny jak elektrickými bateriemi, tak spalovacími motory, evropští výrobci automobilů propagují jako způsob, jak ujet dlouhé vzdálenosti na jedno nabití a na rozdíl od plně elektrických automobilů zároveň snížit emise.

Data ale ukazují, že plug-in hybridy vypouštějí pouze o 19 procent oxidu uhličitého méně než benzinové a naftové automobily, zjistila analýza. V laboratorních testech přitom vycházelo, že jsou hybridy k životnímu prostředí o 75 procent šetrnější.

Vědci analyzovali data z palubních měřičů spotřeby paliva 800 000 evropských automobilů. Zjistili, že skutečné emise oxidu uhličitého z plug-in hybridů v roce 2023 dosáhly asi 4,9 násobku emisí ze standardizovaných laboratorních testů. V roce 2021 to byl 3,5 násobek.

"Emise v reálném provozu stoupají, zatímco oficiální emise klesají," uvádí výzkumnice v organizaci Transport and Environment a spoluautorka zprávy Sofía Navasová Gohlkeová. "Rozdíl se zhoršuje a představuje skutečný problém. V důsledku toho jsou plug-iny téměř stejně znečišťující jako benzinová auta," dodává analytička.

Podle vědců rozdíl vzniká z chybného odhadu poměru ujetých kilometrů v elektrickém režimu k celkovému počtu ujetých kilometrů. Zjistili, že v elektrickém režimu jely vozy 27 procent jízdy, i když oficiální odhady předpokládaly, že to bude 84 procent.

Analýza navíc zjistila, že i když byly automobily provozovány v elektrickém režimu, úrovně znečištění byly výrazně vyšší než oficiální odhady. Podle vědců je to proto, že elektromotory nebyly dostatečně silné, aby fungovaly samostatně, a jejich motory spalovaly fosilní paliva téměř na jedné třetině vzdálenosti ujeté v elektrickém režimu.

ss

smějící se bestie

16.10.2025 12:32
Hezká rána do vazu, že !
Odpovědět

Jaroslav Řezáč

16.10.2025 13:03 Reaguje na smějící se bestie
mě jen udivuje, že na vše potřebují analýzu... za chvíli budou dělat analýzu i na to, jak mají na toaletě použít toaletní papír. Inteligence kterou předvádí je urážka lidí.
je jasný, že plog-in s malou baterií dojezdem 40 km v kombinaci s benzínem bude mít jiné hodnoty, než elektro.
lidi elektrárně nevěří a stejně 90% všech cest autem je do 50 km, takže statisticky taková baterie stačí na pojezd po městech.

Takže je to leboratorní pohled mimo realitu. Plug-in lidem na eko provoz stačí.
Odpovědět

Jan Šimůnek

16.10.2025 13:24
A to ještě patrně nehodnotili CO2 z výroby elektřiny. Elektromobil při našem energetickém mixu vychází (zcela čerství +- stejně s autem na benzín a je o něco horší než auto na naftu. Takže hybrid nutně musí vycházet hůř. Už jen tím, že vláčí baterku.
Odpovědět

Pražská EVVOluce

