Plug-in hybridy znečišťují téměř stejně jako benzinová auta, uvádí analýza
Data ale ukazují, že plug-in hybridy vypouštějí pouze o 19 procent oxidu uhličitého méně než benzinové a naftové automobily, zjistila analýza. V laboratorních testech přitom vycházelo, že jsou hybridy k životnímu prostředí o 75 procent šetrnější.
Vědci analyzovali data z palubních měřičů spotřeby paliva 800 000 evropských automobilů. Zjistili, že skutečné emise oxidu uhličitého z plug-in hybridů v roce 2023 dosáhly asi 4,9 násobku emisí ze standardizovaných laboratorních testů. V roce 2021 to byl 3,5 násobek.
"Emise v reálném provozu stoupají, zatímco oficiální emise klesají," uvádí výzkumnice v organizaci Transport and Environment a spoluautorka zprávy Sofía Navasová Gohlkeová. "Rozdíl se zhoršuje a představuje skutečný problém. V důsledku toho jsou plug-iny téměř stejně znečišťující jako benzinová auta," dodává analytička.
Podle vědců rozdíl vzniká z chybného odhadu poměru ujetých kilometrů v elektrickém režimu k celkovému počtu ujetých kilometrů. Zjistili, že v elektrickém režimu jely vozy 27 procent jízdy, i když oficiální odhady předpokládaly, že to bude 84 procent.
Analýza navíc zjistila, že i když byly automobily provozovány v elektrickém režimu, úrovně znečištění byly výrazně vyšší než oficiální odhady. Podle vědců je to proto, že elektromotory nebyly dostatečně silné, aby fungovaly samostatně, a jejich motory spalovaly fosilní paliva téměř na jedné třetině vzdálenosti ujeté v elektrickém režimu.
smějící se bestie16.10.2025 12:32
Jaroslav Řezáč16.10.2025 13:03 Reaguje na smějící se bestie
je jasný, že plog-in s malou baterií dojezdem 40 km v kombinaci s benzínem bude mít jiné hodnoty, než elektro.
lidi elektrárně nevěří a stejně 90% všech cest autem je do 50 km, takže statisticky taková baterie stačí na pojezd po městech.
Takže je to leboratorní pohled mimo realitu. Plug-in lidem na eko provoz stačí.