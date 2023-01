Plzeň přes dva roky řeší problém s divokými prasaty v částech Mikulka a Roudná

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock

Plzeň víc než dva roky řeší problém s divokými prasaty v částech Mikulka a Roudná. Zdržují se tam na podzim a v zimě, kdy je láká dostatek potravy z mnoha černých skládek a také úkryty na neobhospodařovaných soukromých pozemcích. Při hledání potravy ale mohou přijít i na přilehlé zahrady a sekané trávníky. V této oblasti je kvůli velkému pohybu lidí nebezpečné prasata odstřelovat jako v některých dalších částech. Město chce proto přimět majitele, aby se o své pozemky víc starali, a také zvýšit odlovy v okolních honitbách, odkud na Mikulku a na Roudnou zvířata migrují, řekla ČTK vedoucí magistrátního odboru životního prostředí Dagmar Svobodová Kaiferová.

"Budeme vyzývat majitele pozemků k urychlené nápravě i pod sankcí. Protože kdybychom ukázněnost občanů v dané lokalitě vyřešili, to znamená problematiku černých skládek a péči o pozemky, prasata by v daném území nebyla, neboť by neměla důvod sem přicházet. Pokusíme se postupnými a právně možnými kroky situaci řešit a postupně ji minimalizovat, protože v dané lokalitě ji nelze již zcela potlačit bez pomoci vlastníků pozemků,“ uvedla. Pracovníci magistrátu zjistili, že divoká prasata okupují tyto části města od večera do rána. "Podle monitoringu našeho odboru, hlášení od občanů a kamerových záznamů se v současnosti divoká prasata pohybují po celé lokalitě v různou večerní a noční dobu, popřípadě v brzkých ranních hodinách na různých místech a zcela nahodile," řekla Svobodová Kaiferová.

Ke snížení stavu černé zvěře nejúčinněji pomáhá odlov. Osvědčil se v jiných částech Plzně. "Jedno ulovené prase v problematické lokalitě situaci nevyřeší, ale deset prasat ulovených v místě, odkud migrují, je významným opatřením," poznamenala Svobodová Kaiferová. V osmi honitbách přímo navazujících na Plzeň a na nehonebních pozemcích bylo v roce 2021 uloveno na 400 divokých prasat, za jedenáct měsíců loňského roku to bylo 282 kusů. Nadále město počítá s odlovem na nehonebních pozemcích v areálu Plzeňské teplárenské a přilehlé vlečce Českých drah.

Podle primátorova náměstka pro dopravu a životní prostředí Aleše Tolara (STAN) jsou největší problémy s divočáky v oblasti Mikulky. Přicházejí sem přes nový silniční průtah od Boleveckého rybníka a druhá skupina od řeky od nového kruhového objezdu. V zimě, kdy není na polích a v lese dostatek potravy, najdou na černých skládkách na Mikulce a Roudné nejen rostlinnou část potravy. Na rozkládající se biologický materiál je vázán i výskyt plžů, červů a myší.

