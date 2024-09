Plzeňská zoo otevřela v expozici Akva Tera nové mořské akvárium

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Nové mořské akvárium s rybami a korály korálových útesů především Indického a Tichého oceánu otevřela tento týden plzeňská zoologická zahrada ve své městské expozici akvárií a terárií Akva Tera. Největší ze tří mořských akvárií v expozici zoo přestavěla za zhruba 700 000 korun. Část peněz přispěl centrální plzeňský obvod, na jehož území Akva Tera je. Přestavba dalšího mořského akvária, kde bude kolekce mořských koníků, se připravuje, řekl dnes ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.

Přebudovaná nádrž o objemu 1900 litrů je největší v Akva Teře a zřejmě je to jedno z největších veřejných akvárií v Plzeňském kraji, řekl mluvčí. V akváriu je asi 15 druhů pestrobarevných ryb, například bodloků a pomců. Daří se tam i několika druhům měkkých i tvrdých korálů získaných od mořských akvaristů po celé republice.

Unikátem expozice je pomec skvělý. Pestrá, modro-žlutá plachá ryba s černou skvrnou, která dorůstá velikosti až 28 centimetrů a vyžaduje v nádrži možnost úkrytu například v jeskyňkách mezi kameny, je rekordmanem. "Je to moje oblíbená ryba. V Akva Teře ji máme od otevření expozice v roce 2001, takže je jí minimálně 23 let. To je hodně vysoký věk," řekl ošetřovatel Jiří Doxanský.

Expozice Akva Tera vznikla jako pobočka plzeňské zoologické zahrady při tehdejším Parku kultury a oddechu v roce 1962 a první roky do ní přicházelo i na 45.000 návštěvníků. V nové podobě s novými expozičními prostorami se otevřela v roce 2001. Představuje tropické ryby, hady, želvy, agamy, pavouky, gekony, chameleony či žáby. Od roku 2001 navštívilo Akva Teru přes 350.000 návštěvníků. V roce 2022 to bylo například 14.353 lidí, loni 18.228, uvádí zoo ve výročních zprávách. Roční návštěvnost celé zoo je v posledních letech kolem půl milionu lidí.

