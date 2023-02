Plzeňská zoo představila íránskou zmiji s pavoučím výrůstkem na ocasu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Jedovatou zmiji s pavoučím výrůstkem na ocasu představila tento týden plzeňská zoologická zahrada. Je jedinou zoo na světě, která plaza, žijícího pouze v pohoří Zagros na pomezí Íránu a Iráku, chová. Chovatelé ze zoo podnikli v minulých letech pět expedic do nehostinných a nebezpečných území Íránu, aby unikátního živočicha našli, v přírodě ho spatřili jen jednou. Pár mláďat nakonec v roce 2021 získali od soukromého chovatele ve Švýcarsku, který je jedním z mála lidí na světě, který je má, a první, kdo je i rozmnožil, řekl ČTK ředitel zoo Jiří Trávníček. Zmije pavoučí podle něj patří k nejvzácnějším živočichům chovaným nejen v plzeňské zoo, ale i v zahradách v Česku a na světě.

"Je to naprosto bizarní, nádherný tvor. Na konci ocasu má výrůstek, který vypadá jako zadeček a nohy pavouka. Když má hlad, stočí se, dá ocas před hlavu a pavoukem na konci ocasu třepe, aby navnadila kořist. Pták, který myslí, že si uloví k snědku pavouka, se tak nakonec sám stane potravou této zmije," popsal hada milovník plazů Trávníček.

Zmije pavoučí (Pseudocerastes urarachnoides) byla popsána v roce 2006, i když ji zoologové zaznamenali už v 60. letech minulého století. Zmije není unikátní jen způsobem lovu, má i dokonalé maskování. Žije ve skalách mezi kameny sádrovce a vápence a tomu je přizpůsobeno i její šupinaté tělo, jehož barva i struktura splývají s pozadím. Dospělá zmije dorůstá délky kolem 1,2 metru. "O jedovatosti se ví relativně málo, protože exemplářů v chovu je minimum. Jediné, co mohu říci, je, že je jedovatý hodně, tím jsem si jistý," řekl chovatel hadů Jan Dohnal.

Získání pavoučí zmije je podle něj jeden z nejšílenějších projektů, které v zoo započali. Sám v Íránu pět let zkoumal různé plazy ve společném projektu zoo a univerzity v Teheránu. Cesty za zmijí pavoučí nebyly snadné, české přírodovědce několikrát zadržela policie. Po pětihodinovém výslechu je například vojenští policisté pustili až tehdy, když snímky v jejich fotoaparátech potvrdily, že fotí jen plazy a ne vojenskou techniku. Nalezení hada v přírodě a pak získání mláďat pro chov byl ale jen počátek cesty. Zoo má ojedinělou expozici nejjedovatějších hadů světa nazvanou Království jedu. Vytvoření ideálního terária pro pavoučí zmije trvalo téměř rok a stálo 650.000 korun.

"Ten had je hodně bizarní sám o sobě vzhledem, ale žije i v hodně bizarním prostředí," řekl Dohnal. V podhůří jsou extrémní podmínky, kdy se noční a denní teploty liší i o desítky stupňů Celsia. Had tam žije až v 20 metrů dlouhých skalních puklinách, v zoo ale museli vymyslet expozici, aby měli šanci zmiji spatřit i návštěvníci. Terárium má počítačově řízené prostředí, ventily přivádějící studený vzduch, klimatizaci, čidla hlídající teplotu, kamery. Rozmezí teplot v teráriu je zhruba od 14 do 40 stupňů na vybraných bodech. "Museli jsme vytvořit optimální mezník mezi přirozeným prostředím a chovem a myslím, že se nám to povedlo. Zvíře v expozici vypadá šťastně a žere," řekl Dohnal. Šanci na mláďata má zoo zhruba za dva až tři roky, až hadi plně dospějí.

reklama