Plzeňská zoo představuje v expozici Mediterraneum želví školku s 28 mláďaty želv

Školku se zhruba ročními želvičkami zelenavými a vroubenými představuje plzeňská zoologická zahrada. Ve venkovním teráriu u středozemské expozice Mediterraneum jich mohou návštěvníci při troše trpělivosti a bystrém zraku napočítat 28, z toho je 19 zelenavých a devět vroubených. Jsou to želvy, které mohou turisté potkat na svých dovolených na Balkáně, v Řecku či na Sardinii, řekl ČTK chovatel Tomáš Winkelhöfer.

V expozici Mediterraneum chová zoo čtyři druhy suchozemských evropských želv a sladkovodní želvy kaspické. S rozmnožováním želv vroubených a zelenavých není problém, pokud mají vhodné podmínky. Patří mezi ně i zhruba půlroční zimní spánek. Bez něj by se nerozmnožily. Během hibernace jim srdce bije jednou až dvakrát za minutu, řekl chovatel. Když se želvičky obou druhů vylíhly z vajec, byly jen o něco málo větší než pětikoruna, po roce svou velikost znásobily. Než dorostou dospělé délky zhruba 30 až 35 centimetrů a hmotnosti kolem pěti kilogramů u želv vroubených a tří kilogramů u želv zelenavých, trvá to přibližně deset let. Dožít se mohou i sta let.

Dospělé samice kladou přibližně šest až 13 vajec, mohou mít i tři snůšky ročně, s každou další snůškou počet vajec klesá. Inkubační doba je u evropských druhů kolem 70 až 75 dní, hodně ale záleží na okolní teplotě. "Samice, než začne klást vejce, pár dní před tím je hodně aktivní, leze po okolí a hledá vhodné místo, čichá k zemi, zkoumá, zadníma nohama hrabe pokusné jamky. Když vhodné místo najde, vyhrabe dolík tvaru hrušky o hloubce až 15 centimetrů, které po nakladení vajec perfektně zahrabe," popsal Winkelhöfer. V zoo chovatelé vejce přenášejí do inkubátoru, několikrát se jim ale stalo, že snůšku neobjevili a mláďata se vylíhla i ve venkovním výběhu. Od vylíhnutí jsou mláďata čilá, živí se rostlinami, květy, ale nepohrdnou ani nalezeným hlemýžděm nebo žížalou.

"Želvy jsou klidná zvířata, velmi rychle si zvyknou na člověka, který se o ně stará, jsou chytré, poznají vás, přijdou na zavolání. Není to na mazlení, i když se rády nechají drbat na hlavě," řekl chovatel. Oba druhy jsou podle něj vhodné i pro domácí chov, rozhodně ale není možné si je přivézt z dovolené. Patří do kategorie CITES ohrožených zvířat s nejpřísnější ochranou a k jejich chovu je třeba mít náležitá povolení a potvrzení o koupi od chovatele s výjimku ze zákazu obchodování s tímto druhem zvířat.

Plzeňská zoo patří v chovu želv v Česku k nejúspěšnějším zahradám. Úspěšně je množí od poloviny 90. let minulého století, odchovala mláďata více než 20 druhů želv, včetně vzácných želv egyptských, želv pavoučích nebo želvy trpasličí, řekl mluvčí zoo Martin Vobruba. Zoo je také rekordmanem co do počtu želv jednoho druhu - odchovala na 600 mláďat největší suchozemské želvy, želvy ostruhaté. Želva je také služebně i věkově nestarším zvířecím obyvatelem zoo. Americká vodní želva matamata třásnitá přijela do Plzně v roce 1973, její věk chovatelé odhadují na 55 až 60 let.

