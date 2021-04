Plzeňský Doosan dodá turbosoustrojí britské spalovně v Shepshedu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | imantsu / Shutterstock "Půjde o jednu z energeticky nejefektivnějších instalací na světě," uvedl mediální zástupce Doosanu. Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Plzeňský Doosan Škoda Power dodá ještě letos turbogenerátor o výkonu 42 MW pro budovanou spalovnu komunálního odpadu Energy Recovery Facility Newhurst ve městě Shepshed v britském hrabství Leicestershire. Zařízení poptala Hitachi Zosen Inova, švýcarská pobočka jedné z největších japonských průmyslových a strojírenských firem. Má být zprovozněno v říjnu 2022. ČTK to řekl Ondřej Činčura, mediální zástupce plzeňského Doosanu, jehož turbíny pracují téměř ve všech zemích světa. Hodnotu zakázky neuvedl.

"V minulosti jsme s Doosan Škoda Power spolupracovali na jiných projektech spaloven odpadů a s jejich prací jsme byli spokojeni. Hitachi Zosen Inova se proto rozhodla v této spolupráci pokračovat poté, co se Doosan zavázal ke splnění všech technických požadavků projektu Newhurst," řekl manažer projektu Thomas Fick.

Provoz s vysokou účinností má podle plánu každoročně zpracovat až 350 000 tun nerecyklovatelného komunálního odpadu, z něhož se vyrobí elektřina až pro 80 000 domácností. "Půjde o jednu z energeticky nejefektivnějších instalací na světě," řekl Činčura.

Dodání hlavních dílů je plánováno na letošní listopad. Po dokončení montáže potrubí a elektrické části začnou inženýři s testy. První pára by měla být do soustrojí přivedena v říjnu 2022, do ostrého provozu naběhne celé zařízení o rok později na jaře.

Spalovna Newhurst v Shepshedu bude strategicky umístěná u dálnice M1 v regionu East Midlands. Na jižním okraji Shepshedu je unikátní 9,5hektarové druhohorní naleziště Newhurst Quarry, jediné svého druhu v Británii.

Hitachi Zosen Inova, která dodá na klíč celou budovu a technologii, je globální společnost působící v oblasti výroby energie z odpadu a plynu. Byla založená v roce 1933 jako firma Von Roll, později Von Roll Inova. Od roku 2010 je součástí Hitachi Zosen Corp.

Plzeňský Doosan podepsal už v srpnu kontrakt na dodávku turbosoustrojí o výkonu 77 MW pro chystanou spalovnu komunálního odpadu v obci Lostock Gralam nedaleko Manchesteru. Podnik ze skupiny Doosan Group má více než stoletou tradici výroby parních turbín. Produkuje a dodává turbíny s výkonem tři až 1200 megawattů. Využívají je paroplynové, uhelné, jaderné, kogenerační a solární elektrárny i spalovny biomasy. Firma s téměř desetinovým podílem na světovém trhu parních turbín má roční tržby mezi šesti až osmi miliardami korun.

reklama