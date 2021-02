Plzeňský kraj zpracuje adaptační strategii proti suchu a povodním

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | pxhere Koncept komplexního řešení sucha a povodní vznikl v západních zemích, v ČR jsou v něm nejdále Pardubický kraj, ale i Moravskoslezský a Liberecký kraj.

Plzeňský kraj zpracuje do jednoho až 1,5 roku Regionální strategii adaptačních opatření (ReSAO). Má zevrubně zmapovat celý region a říci, co by bylo nejlepší v budoucích desetiletích v krajině změnit a napravit, aby to přineslo největší přínos pro zadržování vody v krajině a pro lepší zabraňování povodním, uvedl na lednovém jednání správního výboru Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) náměstek hejtmana Josef Bernard.

Koncept komplexního řešení sucha a povodní vznikl v západních zemích, v ČR jsou v něm nejdále Pardubický kraj, ale i Moravskoslezský a Liberecký kraj. Strategie, která má být vysoutěžená do dvou měsíců, přijde podle Bernarda zhruba na dva miliony korun. "Stanovujeme kvalifikační požadavky, termín plnění a rozsah díla," řekl.

ReSAO rozdělí kraj do 20 až 25 menších prioritních území, třeba tři krát tři kilometry, kde detailně rozpracuje adaptační opatření, tedy stavby. "Třeba se vrátí narovnaný a zabetonovaný vodní tok do historické podoby a vznikne tam přírodní niva k zachycení vody v krajině," uvedl Bernard. Strategie řekne, co by šlo udělat nejrychleji a co je realizovatelné.

Půjde o multikriteriální analýzu. Každou prioritní oblast bude hodnotit 97 ukazatelů. Kraj chce využívat hlavně obce, ale i odborníky, majitele pozemků, zemědělce i projektové manažery. Opatření, která ze strategie vyplynou, by se měla ve střednědobém horizontu realizovat a teprve za desítky let začnou přinášet efekty v krajině.

"V poslední době je hodně nápadů na centrální i lokální úrovni. Lidé chtějí na svých pozemcích budovat tůně, vnímají dopady klimatických změn," řekla Eva Volfová, odborná konzultantka a soudní znalkyně v oboru ochrany přírody. Podle ní je krajská úroveň velmi příhodná k propojení koncepcí státu s praktickými potřebami obcí. "Strategie půjde do detailů a bude stát na datech. Budeme mít perfektní platformu k diskusi s vodohospodáři a zemědělci o jejich problémech," uvedla. Má řešit problémy s erozí, půdním suchem, klimatem. Pomůže také při získávání dotací z operačního programu Životní prostředí, který nově požaduje, aby podporované akce zapadaly do širší, například krajské koncepce.

Předseda SMOPK Rudolf Salvetr doporučil, aby strategie posbírala dobré příklady akcí z obcí. "Začínáme vytvářet zásobník dobrých příkladů, protože spousta věcí už je udělána," řekla Volfová. Podle Bernarda je ale důležité udělat koncept celého území, aby měla opatření co největší efekt.

Starosta města Blovice Robert Zelenka například uvedl, že město už dříve zadalo studii Zelenomodrá infrastruktura, na níž spolupracuje s krajinnou architektkou Klárou Salzmann. Vytváří například park v bývalé cihelně a s pozemkovým úřadem vybudovalo nové polní cesty a suchý poldr, který z nich odvádí srážkové vody.

Jakub Rataj z krajského odboru životního prostředí uvedl, že v únoru začnou regionální televize natáčet a poté vysílat 40 krátkých videopořadů ke vzdělávání a informování veřejnosti.

