Po několika měsících končí revitalizace nejvýše položeného rybníku v ČR

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Po několika měsících končí revitalizace Křišťanovického rybníku na Prachaticku. Jde o nejvýše položený rybník v ČR, nachází se v nadmořské výšce 790 metrů. Náklady na revitalizaci vodního díla činí více než 22 milionů korun. ČTK to řekl Vladislav Klabouch, starosta Záblatí, do jehož katastru rybník patří.

Podle něj byla stěžejní především oprava hráze. "Zásah už byl nutný. Hráz protékala, navíc jsme museli pokácet nevhodné stromy, které na ní stály, což byly například smrky," uvedl starosta. Náklady na projekt z 90 procent kryje dotace z programu Státního fondu životního prostředí. "Z našeho rozpočtu by nebylo možné takovou částku zaplatit," řekl. Obec si i na desetiprocentní podíl musela vzít úvěr.

Křišťanovický rybník se rozkládá na ploše přibližně 16 hektarů. Je významný především kvůli rašelinovému podloží, které způsobuje, že voda je výrazně nahnědlá.

Součástí obnovy bylo také odstranění více než 2000 krychlových metrů sedimentu. "Jednalo se o bahno u paty hráze," řekl starosta. Velkou část z toho pracovníci použili na zavezení děr po materiálu, jímž zpevňovali hráz. "Do konce září by mělo být vše hotovo a potom by se mohl rybník začít napouštět. Mojí konečnou představou je, že bychom na hrázi vysázeli duby, ale to je už rozhodnutí pro nové zastupitelstvo," řekl starosta.

Revitalizace Křišťanovického rybníka má podle odborníků vliv i na místní životní prostředí. V případě výraznějšího poškození hráze, které hrozilo, by mohla voda ohrozit některé vzácné druhy rostlin nebo živočichů. "Například v nedaleké řece Blanici, a to konkrétně populaci perlorodky," řekla ČTK Zuzana Míčánová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

reklama