Po okraji Prahy zřejmě procházel vlk. Nasvědčuje tomu nález zabitého srnce u Radonic

Jan Šimůnek 12.2.2020 14:52 Reaguje na Josef Mozek

Mimo jiné se budou myslivci bát střílet pytlačící psy, aby náhodou nestřelili vlka.

Pastevectví pochopitelně potřebujeme, protože z něho je významná část jak masa, tak i mléka a mléčných výrobků.

Pokud by rybáři průběžně nezarybňovali vodní toky i rybníky, tak už by v našich vodách prakticky žádní živočichové nebyli, vyžrali by to kormoráni a podobná škodná.

Odpovědět