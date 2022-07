Po rekonstrukci se lidem otevře zahrada Strakovy akademie, sídla vlády

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michal Kmínek / Michal Kmínek / Wikimeda Commons Zahrada Strakovy akademie bude zdarma otevřena během července a srpna každou sobotu od 10:00 do 18:00. Vstup je z Kosárkova nábřeží, návštěvníci musí projít bezpečnostním rámem.

Úřad vlády ČR v sobotu poprvé otevřel veřejnosti zrekonstruovanou zahradu Strakovy akademie v Praze, kterou během prázdninových měsíců zpřístupní každou sobotu. Oficiální otevření je naplánováno na konec srpna. Přístup do zahrady bude od Vltavy z Kosárkova nábřeží. Rekonstrukce odstranila některé původní necitlivé zásahy, jejím cílem bylo podle úřadu vlády také dát zahradě reprezentativní charakter a navázat na styl a dílo původního architekta Františka Thomayera. Projekt úprav zahrady vypracoval Ateliér Krejčiříkovi, sdělila vedoucí úřadu vlády Jana Kotalíková.

Obnova areálu byla koordinována s rekonstrukcí Kosárkova nábřeží. Podle plánů zveřejněných minulý rok měla rekonstrukce stát přes 75 milionů korun. "Jsem ráda, že se nám podařilo úspěšně dotáhnout rekonstrukci ještě před českým předsednictvím Radě Evropské unie. Chtěli bychom tento prostor co nejvíce otevřít lidem. Proto jsme se rozhodli zpřístupnit zahradu všem každou sobotu až do konce prázdnin, a to ještě před oficiálním otevřením zahrady, které bude na konci srpna," uvedla Kotalíková.

Zvolená historizující koncepce prostoru podle ní odpovídá novobarokní architektuře budovy i nárokům soudobé památkové péče a zohledňuje možnosti efektivní údržby po celé vegetační období. Dělníci zde vybudovali téměř 5000 metrů čtverečních dlážděných povrchů, zregenerovali přes 11 000 metrů čtverečních trávníku, obnovili živé ploty a zasadili 380 růží. V zahradě mohou nyní návštěvníci napočítat až 15 000 květin.

Zahrada je nově uspořádaná tak, aby mohla sloužit nejen k přijímání zahraničních delegací, ale mohla být také pravidelně otevíraná pro veřejnost. První návštěvníci viděli kromě centrálních zdobných polí také dvě plochy umožňující pořádání mobilních výstav. Novinkou je fontána zkoordinovaná s reprodukovanou hudbou.

Úpravy zahrady navázaly na rekonstrukci sídla vlády, která po téměř třech letech skončila před dvěma lety. Obnova budovy stála 301,5 milionu korun. Veškeré úpravy se dělaly za provozu, jen kvůli výměnám oken v hlavním sále a kancelářích vláda několik měsíců zasedala v Hrzánském paláci na Hradčanech.

Na území dnešního areálu Strakovy akademie bývala zahrada už od 15. století. Budova akademie v těchto místech vyrůstala v letech 1891 až 1896 podle návrhů a plánů architekta Václava Roštlapila. Po dokončení sloužila podle přání hraběte Jana Petra Straky jako studentská kolej pro nemajetné syny českých šlechtických rodin. Po druhé světové válce byla vyhrazena pro potřeby nové československé vlády a od roku 1993 je Strakova akademie sídlem české vlády.

V průběhu 20. století zahrada utrpěla nešetrnými zásahy v podobě kombinace trávníků, asfaltu, betonových ploch, antuky, zámkové dlažby a různých typů dlažebních kostek, které postrádaly koncepční pojetí. Také technický stav konstrukcí a vybavení byl podle úřadu vlády na hranici životnosti a použitá řešení neodpovídala technickým nárokům užívání.

Zahrada Strakovy akademie bude zdarma otevřena během července a srpna každou sobotu od 10:00 do 18:00. Vstup je z Kosárkova nábřeží, návštěvníci musí projít bezpečnostním rámem.

