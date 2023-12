Po výbuchu indonéské sopky Marapi zemřelo 11 lidí, další se pohřešují Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Matthias Mueller / Flickr Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Po nedělním výbuchu indonéské sopky Marapi zemřelo nejméně 11 lidí, kteří na ni lezli. Dalších 12 se nadále pohřešuje, ale kvůli obavám o bezpečnost záchranářů bylo pátrání po nich pozastaveno. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na záchranáře. V době výbuchu sopky na ostrově Sumatra, který vyslal oblak popela až do výšky tří kilometrů, bylo v oblasti kolem 75 turistů. Většině z nich se podařilo dostat do bezpečí, i když někteří z nich utrpěli popáleniny. Tři lidi našli záchranáři živé. Při obhledávání 2891 metrů vysoké sopky, do jejíž blízkosti je nyní přístup zakázán, ale objevili také 11 těl turistů. Pátrání po zbylých bylo přerušeno kvůli dnešní erupci, i když už byla menší než ta nedělní. Indonésie leží na takzvaném tichomořském ohnivém kruhu - geologicky nejaktivnější oblasti na Zemi, kde jsou sopečné výbuchy a zemětřesení častá. V Indonésii se nachází přibližně 130 aktivních sopek.



