Poděbrady dokončují re-use centrum pro použité věci, otevře nejpozději v dubnu

Do re-use centra budou moci lidé odevzdávat jak větší kusy, například nábytek, tak menší předměty jako knihy, hračky a další vybavení domácnosti. Ilustrační foto

V Poděbradech na Nymbursku dokončují stavbu takzvaného re-use centra v areálu technických služeb v Kozinově ulici. Lidé do něj budou moci odevzdat nebo si z něj odnést věci, které by jinak skončily v odpadu. Centrum by mělo lidem začít sloužit nejpozději v březnu nebo dubnu. Železobetonová hala, další práce a vybavení vyšly město zhruba na 6,6 milionu korun, většinu nákladů pokryla dotace, řekl ČTK místostarosta Miroslav Holas (Naše Poděbrady).

Do re-use centra budou moci lidé odevzdávat jak větší kusy, například nábytek, tak menší předměty jako knihy, hračky a další vybavení domácnosti. "Chceme se vyhnout oblečení, na jeho sběr mají lidé řadu jiných míst, a přijímat se nebude ani elektro," řekl Holas. Poplatek za využití re-use centra bude podle Holase symbolický v řádu několika korun. "Věci budou barevně označené a každá barva bude zastupovat určitou cenovou kategorii, například pět, deset korun," doplnil Holas.

Město plánuje pro dotvoření re-use centra spolupráci s výtvarníkem a ředitelem streetartového festivalu Město=Galerie Lukášem Kladívkem. Ten je autorem velkoplošných maleb, jednu z nich namaloval například v poděbradském podchodu. Pro re-use centrum má připravit logo a později například malbu na opláštění haly.

Centrum by mělo být podle Holase otevřené stejně jako sběrný dvůr, tedy v pracovní dny od 7:00 do 18:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00.

Podobná místa provozují také v dalších českých městech, například v Brně, Ostravě, Plzni či Mělníku. Na začátku roku otevřeli re-use centrum v Ústí nad Labem.

