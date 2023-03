Podle Greenpeace může za loňský úhyn ryb v Odře těžba uhlí

Licence | Volné dílo (public domain) Foto | PublicCo / Pixabay

Podle polské pobočky ekologické organizace Greenpeace mohou za loňskou zvýšenou míru slanosti (salinity) Odry společnosti těžící černé uhlí v Horním Slezsku. Doly vypouštějí do řeky odpady, které vedou ke zvýšení slanosti vody v řece. S tím loni v létě souviselo rozšíření toxické řasy a následný úhyn stovek tun ryb.

Organizace Greenpeace uvedla, že její aktivisté společně s vědci zkoumali vzorky vody z řek na území Horního Slezska co do míry slanosti. "V některých přítocích Odry a Visly je salinita vyšší než v Baltu," uvádí Greenpeace. Vysoká koncentrace solí v Odře loni v létě vedla rozmnožení toxických řas a následnému úhynu ryb. Organizace za viníka této katastrofy, která vedla ke zničení ekosystému Odry, označuje činnost těžařských společností v Horním Slezsku. Tyto firmy podle ní vypouštějí z dolů do přítoků Odry koncentrované roztoky solí. Greenpeace v této souvislosti zmiňuje velké polské těžaře, jako je Polska Grupa Górnicza a Jastrzembska Spólka Wenglowa (JSW).

Podle vědců, na které se odvolává Greenpeace, se nebezpečí další takové katastrofy zvýší v létě, kdy jsou vysoké teploty a hladina vody v řece klesne. Upozorňují, že scénář z Odry se může opakovat ve Visle, největší polské řece. "Když Visla přitéká do Horního Slezska, jde o čistou řeku, a odtéká z něj po pětadvacetinásobném nárůstu salinity jako znečištěná stoka," píše se ve zprávě Greenpeace.

