Podle ochránců zvířat se u nás chovají přerostlá a polámaná rychlokuřata

Břetislav Machaček 28.7.2022 08:50

Nejsem fanda podobných výkrmen, ale jsem realista chovající drůbež na

zatravněném pozemku s potokem a stromy. Vychovat tam kuře k jídlu trvá půl roku a kdo nejedl nikdy domácí drůbež, tak se bude divit tuhosti masa.

Ekonomiku domácího chovu nechci ani srovnávat s velkochovy a tak se ptám

odpůrců velkochovů, kde chtějí vychovat ty kvanta kuřat pro miliardy

obyvatel planety a o kolik více potravy ty kuřata zkonzumují? V teple,

suchu a s minimem pohybu je jejich energetický výdej minimální a vše co

získají z potravy uloží do svaloviny. Křehkost kostí může být zaviněna

špatnou výživou, genetickou vadou, či nemocí. To se stává i u kuřat

chovaných EKO a BIO a navíc hrozí přenos nemocí od volně žijících ptáků. Kdo zažil drůbeží chřipku, tak může posoudit možnost tomu předejít ve velkochovech a nebo u drůbeže chované volně na dvoře. Návrat zpět je

výplodem naivních snílků postrádajících praktické zkušenosti a vidím

to, jak se o to pokoušejí sami. Nosnice mají v dřevěných boudičkách ve kterých jim v zimě mrzne a oni se diví, že pak půl roku nesnášejí

vejce. Výběhy jako dlaň jsou udusané, bez trávy jako mlato , oni tomu

říkají BIOchov a krmí je stejnými směskami jako velkochovy. To už

překousnu drůbežárnu, než podobné týrání drůbeže.

Doporučuji kritikům velkochovů se vžít do situace slepic v podobných

BIOchovech naivních nadšenců často "zachraňujících" vynesené nosnice z

drůbežáren. Kamarád podlehl nápadu EKO manželky a přivezl před léty

ty vysloužilé nosnice. Půl roku trvalo, než se opeřily, které po celou

dobu ve venkovním výběhu posedávaly v hloučku a třepaly se zimou. Vajec

se dočkali po tři čtvrtě roce neefektivního krmení a po půl roce

mizerné snůšky už měly nosnice více jak dva roky a tudíž nebyly na

snůšku, ale na dožití. Postupně jimi krmil psa a pak už poučen koupil

mladé zdravé nosnice. Pochopila to i jeho EKO manželka a už nikdy by

si domů nepřinesli na dožití vynesené nosnice. Co nepochopili je to,

že v té ohradě bez trávy v bahně a trusu je to opět pouze týrání a

nikoliv BIOchov, jako třeba ten můj s přirozenou potravou a nikoliv

to krmení průmyslově vyráběnými směsmi stejnými jako v drůbežárnách.

