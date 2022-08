Podle vědců mořští savci dugongové v Číně prakticky vyhynuli

orb slavík 25.8.2022 15:14

To mne nepřekvapuje, čínští komunisté jdou za ziskem přes mrtvoly. Je to pár let co otrávili řeku Amur, rusové jim pronajímají celé oblasti na Sibiři, na kterých po pronájmu nezbyde nic jen kamení, čmoud co leží nad jejich velkoměsty je pravidlo. Jejich politika je sama o sobě špína.

