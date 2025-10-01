https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pohyb-losa-emila-uz-nelze-sledovat-pres-gps-lokator-vybila-se-v-nem-baterie
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Pohyb losa Emila už nelze sledovat přes GPS lokátor, vybila se v něm baterie

1.10.2025 17:19 | VIMPERK (ČTK)
Diskuse: 3
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Pohyb losa Emila, jenž v létě putoval po několika zemích a nyní je na Šumavě na hranici Česka a Německa, už není monitorovaný. Vybila se baterie, kterou měl ve svém GPS lokátoru. ČTK to řekl mluvčí šumavského národního parku Jan Dvořák.
 
"Předpoklad byl, že baterie vydrží měsíc. Ale to jen v případě, pokud budou ideální podmínky, což se nestalo. Od dnešního dne už je tedy los bez digitálního dohledu," uvedl Dvořák. Podle něj se los často pohyboval na území, které není pokryto signálem. V takové situaci GPS lokátor stále hledá polohu a rychleji se vybíjí.

Los Emil se přes Česko a Slovensko dostal do Rakouska, kde ušel přes 500 kilometrů. Nejprve směřoval na západ, ale stočil se na sever a snažil se dostat do Česka. Vzhledem k tomu, že hrozilo, že bude chtít překonat dálnici, tak jej ochránci na začátku minulého týdne uspali a převezli k lipenské přehradě. Vypustili jej v místech, kde žije největší populace losů na českém území. Podle odhadů, které plynou z monitoringu vědců, je to asi 15 zvířat.

Emil se následně vydal na severozápad ke Stožci na Prachaticku a pokračoval stejným směrem na rozhraní Česka a Bavorska. "Podle jeho pohybu, který jsme mohli sledovat, se mu v této lokalitě zalíbilo," řekl Dvořák. Výskyt migrujícího losa nyní budou zaznamenávat už jen lidé, kteří ho spatří. Dvořák uvedl, že ho lidé viděli například v německém Freyungu, kde se koupal ve vodní nádrži.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Ekodukt na D3 u Sobělavi Foto: Aktron Wikimedia Commons Na dálnici D3 je pět ekoduktů, projde jimi jelen i los los evropský Foto: Thomas Haeusler Flickr Los Emil se pohybuje na hranici ČR a Německa a směřuje na severozápad Los evropský Foto: Depositphotos Los Emil se nyní pohybuje v okolí Stožce, zatím neopustil NP Šumava

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Všechny komentáře (3)
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Karel Zvářal

Karel Zvářal

1.10.2025 17:36
Doufejme, že živý a zdravý někde "vyplave" a na Šumavě se usadí. Za ten turistický výkon si zaslouží dlouhý život.
Odpovědět

Zbyněk Šeděnka

1.10.2025 17:43
Tak Emil už není ani na baterky.
Odpovědět
PH

Pavel Hanzl

1.10.2025 18:33 Reaguje na Zbyněk Šeděnka
Cestou má desítky dokovacích stanic, asi není dostatečně zglobalizovaný.
Odpovědět

Nejčtenější články

Ve vejcích z volného chovu se napříč světem nachází alarmující koncentrace toxických látek

Diskuse: 75

Senát odmítl návrh snížit v EU emise CO2 o 90 procent do roku 2040

Diskuse: 7

Analýza: Povolenky ETS 2 nejvíc zasáhnou domácnosti, které topí uhlím

Diskuse: 121

Limit pro povinnou licenci na výrobu elektřiny se od srpna zvýšil

Diskuse: 9

Které introdukované dřeviny mají potenciál pro budoucí lesy střední Evropy?

Diskuse: 26

Obec Chotíkov otevřela opravený poplužní dvůr ze 13. století

Diskuse: 4

Iniciativa s českou stopou Zastavte týrání, zastavte zabíjení dostane v EU zelenou

Diskuse: 4
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist