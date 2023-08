Pohyb v některých lokalitách Beskyd může být po sobotní bouřce nebezpečný

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Pohyb v některých částech Beskyd může být po sobotní bouřce nebezpečný. Týká se to hlavně hraničních hřebenů na polském a slovenském pomezí. V lesích je polámaných mnoho stromů, které hrozí pádem. Upozorňují na to záchranáři horské služby. V souvislosti s vysokým rizikem nedoporučují horské túry a vstup do volného terénu. ČTK to dnes řekla náčelník HS Beskydy Radan Jaškovský.

Jde především o hraniční hřeben mezi Českem a Slovenskem, a to v úseku Kohútka - Kasárna, Kasárna - Bílý Kříž, Bílý Kříž - Velký Polom, pak oblast trojmezí nedaleko Hrčavy a Bukovce a hraničního hřebene mezi Českem a Polskem v úseku Bahenec - Čantoryja.

"V důsledku sobotních silných bouřek s vichřicí nedoporučujeme horské túry a vstup do volného terénu z důvodu vysokého nebezpečí možného poranění," řekl náčelník. Výstraha se podle něj vztahuje také na přístupové cesty do uvedených lokalit.

Při samotné bouřce zlomené stromy v sobotu odpoledne v Beskydech vážně zranily dva turisty. Oba utrpěli těžká poranění a do nemocnic je přepravily vrtulníky letecké záchranné služby. Záchranářům zásahy komplikoval silný vítr a nepřístupný terén.

