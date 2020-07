Poláci zakázali sestup ze Sněžky cestou s řetězy k Slezskému domu

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Pudelek / Pudelek / Wikimedia Commons Modře značenou Jubilejní cestu na polské straně hory musejí k sestupu využít i lidé, kteří chtějí ze Sněžky pokračovat ke Slezskému domu a dál například na Luční boudu či Obřím dolem do Pece pod Sněžkou.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Polský Krkonošský národní park v minulých dnech zakázal sestup ze Sněžky takzvanou řetězovou cestou, která vede po polské straně hory. Turisté po ní mohou jít ve směru od Slezského domu jen na vrchol. Zákaz platí do 31. srpna. K sestupu i výstupu mohou turisté na polské straně hory použít pohodlnější Jubilejní cestu, uvedl na webu polský Krkonošský národní park. Omezení Poláci vydali i v minulých letech.

Modře značenou Jubilejní cestu na polské straně hory musejí k sestupu využít i lidé, kteří chtějí ze Sněžky pokračovat ke Slezskému domu a dál například na Luční boudu či Obřím dolem do Pece pod Sněžkou. Jednosměrný provoz má v hlavní turistické sezoně snížit množství lidí na přetíženém úzkém chodníku.

K cestě na Sněžku a zpět lze využít i některou z cest na české straně hor nebo kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou. Na cestě z Růžové hory na Sněžku však stavbaři nyní opravují chodník. Turisté tak musejí počkat, až jim stavbaři umožní průchod. Zatím cestu zcela uzavřít nemuseli. Režim pohybu lidí na trase s několikaminutovým čekáním by měl platit až do druhé poloviny září. Na cestě pracuje mechanizace, a to malý bagr nebo vyvážecí souprava.

Z polské strany hor se lidé ke Sněžce mohou pohodlně přiblížit lanovkou z Karpacze na horu Kopa. Z Kopy pak jdou asi 1,4 kilometru ke Slezskému domu a na vrchol Sněžky pokračují po řetězové cestě nebo po Jubilejní cestě. U Slezského domu se k nim přidávají i turisté mířící na Sněžku od Luční boudy.

Průměrná denní návštěvnost vrcholu Sněžky dosahuje 5000 návštěvníků. Ve výjimečných případech, hlavně o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek.

reklama