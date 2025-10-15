https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/policejni-centrala-ocekava-v-cesku-narust-kriminality-proti-zivotnimu-prostredi
Policejní centrála očekává v Česku nárůst kriminality proti životnímu prostředí

15.10.2025 05:10 | PRAHA (ČTK)
Diskuse: 1
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) očekává nárůst kriminality proti životnímu prostředí. Uvedla to ve výroční zprávě o své činnosti, kterou dnes zveřejnila. Ředitel policejního útvaru Jiří Mazánek řekl v rozhovoru s ČTK a Českým rozhlasem, že takzvaná envirokriminalita může v Česku představovat příležitost pro mezinárodní zločinecké skupiny. Podle něj je na místě řešit otázku zpřísnění trestních sazeb za související trestné činy.
 
"Velkých kauz, které souvisí s životním prostředím, máme už několik. Vidíme to třeba v odpadech a u nelegálního a nadměrného skládkování," zmínil Mazánek. Stát si v této oblasti podle něj musí dát pozor, protože represivní role policie je až následná, když se něco stane.

"Když mezinárodní organizovaná skupina zjistí, že jí to prochází, tak má prostředky, zná lidi a umí zkorumpovat místního úředníka nebo místního podnikatele," popsal. "Pokud vidí, že se to vyplácí a že to lze, tak to samozřejmě budou dělat," řekl k pachatelům.

U trestných činů proti životnímu prostředí by podle Mazánka stálo za to novelizovat trestní zákoník, anebo alespoň otevřít diskusi o přísnějším trestání případů s největšími škodami. Pomohlo by také zohledňovat páchání této trestné činnosti ve prospěch organizované zločinecké skupiny, protože u zločinných spolčení se tresty zvyšují, uvedl.

Mezi možnými spouštěči trestné činnosti proti životnímu prostředí centrála jmenovala přísnou regulaci nakládání s odpady v evropských zemích - jako je například zákaz skládkování v Německu. Dále rostoucí ceny energií, blížící se zákaz skládkování využitelných odpadů v Česku či končící životnost zařízení pro obnovitelné zdroje, především solární a větrné elektrárny.

NCOZ varovala i před tím, že se v páchání trestných činů může projevit končící životnost technologií energetických zařízení založených na spalování nebo tlak na modernizaci a snížení emisí v kombinaci s cenou emisních povolenek. "Jak u krácení poplatků za skládkování, tak i u emisních povolenek se fakticky jedná o variaci na daňovou kriminalitu," konstatovala výroční zpráva.

Centrála poukázala i na to, že je potřeba nadále věnovat pozornost likvidaci starých ekologických zátěží. "Riziko představuje kombinace relativně vysokých nákladů za likvidace odpadů v kombinaci s poptávkou po stavebních materiálech a snaha o maximální snižování nákladů. To může vést ke snaze využívat odpad, včetně toho nebezpečného, při výstavbě developerských projektů nebo liniových staveb," uvedla. Rostoucí rozdíl mezi cenou za recyklaci a za uložení na skládce bude podle NCOZ potenciálním ziskem kriminálních skupin, které již v této oblasti působí nebo nově působit začnou.

Jan Šimůnek

15.10.2025 09:51
Je nutno odstranit příčiny, tj. přebujelost a přeregulovanost legislativy, a ne řešit následky.
