Policejní centrála očekává v Česku nárůst kriminality proti životnímu prostředí
"Když mezinárodní organizovaná skupina zjistí, že jí to prochází, tak má prostředky, zná lidi a umí zkorumpovat místního úředníka nebo místního podnikatele," popsal. "Pokud vidí, že se to vyplácí a že to lze, tak to samozřejmě budou dělat," řekl k pachatelům.
U trestných činů proti životnímu prostředí by podle Mazánka stálo za to novelizovat trestní zákoník, anebo alespoň otevřít diskusi o přísnějším trestání případů s největšími škodami. Pomohlo by také zohledňovat páchání této trestné činnosti ve prospěch organizované zločinecké skupiny, protože u zločinných spolčení se tresty zvyšují, uvedl.
Mezi možnými spouštěči trestné činnosti proti životnímu prostředí centrála jmenovala přísnou regulaci nakládání s odpady v evropských zemích - jako je například zákaz skládkování v Německu. Dále rostoucí ceny energií, blížící se zákaz skládkování využitelných odpadů v Česku či končící životnost zařízení pro obnovitelné zdroje, především solární a větrné elektrárny.
NCOZ varovala i před tím, že se v páchání trestných činů může projevit končící životnost technologií energetických zařízení založených na spalování nebo tlak na modernizaci a snížení emisí v kombinaci s cenou emisních povolenek. "Jak u krácení poplatků za skládkování, tak i u emisních povolenek se fakticky jedná o variaci na daňovou kriminalitu," konstatovala výroční zpráva.
Centrála poukázala i na to, že je potřeba nadále věnovat pozornost likvidaci starých ekologických zátěží. "Riziko představuje kombinace relativně vysokých nákladů za likvidace odpadů v kombinaci s poptávkou po stavebních materiálech a snaha o maximální snižování nákladů. To může vést ke snaze využívat odpad, včetně toho nebezpečného, při výstavbě developerských projektů nebo liniových staveb," uvedla. Rostoucí rozdíl mezi cenou za recyklaci a za uložení na skládce bude podle NCOZ potenciálním ziskem kriminálních skupin, které již v této oblasti působí nebo nově působit začnou.
