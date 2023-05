Policie hledá svědky dubnového postřelení čápa bílého v Příboře na Novojičínsku

Břetislav Machaček 11.5.2023 19:01

Pochybuji o původu popisovaného zranění. Byl nelétající s přeraženým

křídlem odchycen u restaurace U Čápa v jejímž okolí je dálnice a hustá

zástavba, ve které žádný myslivec nestřílí. I kdyby, tak v takovém místě

by to bylo těžko utajitelné. Pěšky asi postřelený čáp "domů" nedošel

odněkud z polí izolovaných okolní zástavbou a dálnicí. Nedošlo ke

zranění jinak a nebyl brok pozůstatkem z tahu do Afriky, kde cestou

čelí lovcům? Pochybuji, že by ho postřelil nějaký místní myslivec,

protože každý lovec většinou ukončí trápení postřeleného ptáka a

nečeká, až pěšky z polí dojde do města jako důkaz jeho činu. To jen

tak, protože to tam trochu znám a myslím si, že zdrojů zranění tam

je dost na to, aby to nemuselo být zranění brokovnicí.

