Policie odložila případ úniku hydroxidu sodného do Labe ze štětské papírny

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Po zhruba dvou měsících vyšetřování policie odložila případ úniku žíraviny do Labe z papírny ve Štětí na Litoměřicku. Neprokázalo se, že jde o trestný čin. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) zahájí přestupkové řízení a poté uloží společnosti pokutu. ČTK o tom dnes informoval mluvčí inspekce Jiří Ovečka. Pokuta může podle něj činit až deset milionů korun. Ekologická havárie se stala v půlce ledna, kdy do dešťové kanalizace unikl hydroxid sodný, který způsobil úhyn několika tisíců ryb. K havárii se přihlásila firma Mondi Štětí.

"Policejní orgán 29. března rozhodl o předání věci k projednání přestupku na Českou inspekci životního prostředí," řekla dnes ČTK bez dalších detailů mluvčí policie Pavla Kofrová. Policie případ úhynu ryb vyšetřovala pro poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti.

Pokuta může podle Ovečky dosahovat až deseti milionů korun. "Taková výše je vyloučená. Samozřejmě tam bude hrát významnou roli to, jak se k tomu firma postavila. O kolik to může ale snížit pokutu, to se teď nedá říct," uvedl mluvčí ČIŽP.

Společnost asi měsíc po události uzavřela dohodu se Severočeským územním svazem Českého rybářského svazu o finanční podpoře rozvoje populací ryb v řece Labi. Na základě uzavřené dohody Mondi uhradilo částku několikanásobně převyšující škodu. Peníze použije svaz na obnovu populací v revíru.

"Šlo, řekněme, o několik stovek tisíc korun. Tuto sobotu se budou zrovna poprvé ve spolupráci s Mondi vysazovat ryby přímo ve Štětí. Bude to akce zejména pro děti," řekl dnes ČTK tiskový mluvčí Severočeského územního svazu Jan Skalský. "Firmě prasklo při přečerpávání louhu potrubí přímo v místě, které ústí do kanalizace. Jsem přesvědčen, že Mondi udělalo opatření, aby se taková havárie neopakovala," dodal mluvčí.

reklama