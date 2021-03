Policie v Uherském Hradišti vyšetřuje podvod při prodeji hnojiv

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Stuart Rankin / Flickr.com riminalisté v Uherském Hradišti vyšetřují podvod při prodeji hnojiv se škodou přesahující 2,2 milionu korun. Ilustrační snímek.

Kriminalisté v Uherském Hradišti vyšetřují podvod při prodeji hnojiv se škodou přesahující 2,2 milionu korun. V souvislosti s ním stíhají šestatřicetiletou ženu ze Zlínska. V případě prokázání viny a odsouzení jí hrozí až osmileté vězení. ČTK to dnes v tiskové zprávě sdělila policejní mluvčí Simona Kyšnerová.

Žena, která zastupovala farmářský podnik na Uherskohradišťsku, podle policie v polovině roku 2018 objednala a následně podepsala kupní smlouvy se společností prodávající hnojiva na nákup hnojiv o hmotnosti bezmála 300 tun v hodnotě přesahující 2,2 milionu korun. "Hnojiva jí následně byla společností do firmy dodána, a to společně s fakturami, které měly být uhrazeny do poloviny roku 2019. Do současné doby však faktury uhrazeny nebyly," uvedla mluvčí.

Podle zjištění policistů žena objednané hnojivo navíc předala jiným dvěma zemědělským společnostem jako kompenzaci nesplacených závazků. "Obviněná si tak už v době uzavírání smluv o koupi musela být vědoma, že nebude mít finanční prostředky na to, aby faktury uhradila," doplnila Kyšnerová. Kriminalisté v předešlých dnech ženu obvinili z podvodu, za který jí hrozí osmiletý nepodmíněný trest.

