Politici chtějí méně regulací pro zemědělce, dohoda s Mercosurem je rozděluje
Například místopředseda opozičního ANO Karel Havlíček zdůraznil, že je potřeba si vážit zejména těch zemědělců, kteří něco produkují, a směřovat k nim podporu, ať už jsou malí nebo velcí. Pokud by ANO bylo u vlády, upravilo by balíček zelených opatření, protieorzní opatření nebo redisrtributivní platbu, aby opatření byla méně přísná.
Motoristé sobě by podle svého předsedy Petra Macinky prosadili, aby veškerá nařízení byla implementována v co nejminimalističtější variantě. Pokud by Motoristé vládli, provedli by podle něj audit vůči evropskému právu a to, co není povinné, by převedli na dobrovolnou bázi.
Na usnadnění podnikatelského prostředí se shodnou strany napříč politickým spektrem, včetně TOP 09. "Neměli bychom opatření příliš zatížit na zemědělské podnikatele, měli bychom usnadnit některé kroky, aby hospodaření bylo co nejpříznivější," uvedl za stranu Jiří Michaliska. "Naším cílem spolu s vámi je konkurenceschopné, udržitelné, pestré zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství," dodal ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).
Shodu mezi politiky na některých otázkách ocenil předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS). "Překvapilo mě, kolik věcí je podobných. Je možné se dohodnout na rozumném řešení, na kterém budou všichni po malých ústupcích souhlasit," řekl po skončení politické debaty.
Kandidáty do sněmovních voleb ale rozděluje otázka přijetí obchodní dohody EU-Mercosur. Hnutí STAN dohodu podporuje, i když náměstek ministra životního prostředí za STAN Eduard Levý přiznal, že smlouvy jsou dvoustranné a na jedné straně něco přináší, na druhé straně mohou být pro někoho nevýhodné.
Podle Motoristů by dohoda fungovat mohla, ale ne v současné podobě. "Zemědělství bude čelit nefér konkurenci a bude mít vážné problémy. Pakliže bychom viděli, že byly reflektovány zájmy zemědělství, dohoda by fungovat mohla," uvedl Macinka. Dohodu by strana podpořila, pokud by dovoz byl umožněný jen za stejných podmínek, byla by zavedená vytrasovatelnost a sankce za porušování.
Současnou podobu dohody odmítá i Přísaha, která se obává levných dovozů z Jižní Ameriky. "Dohoda může být výhodná pro český průmysl, ale není pro české zemědělce," uvedl středočeský lídr strany Vladimír Kremlík.
Více je dohodě nakloněná Sociální demokracie. "ČR export potřebuje, přišly jsme o dva obrovské trhy - Čína a Rusko, a potřebujeme mít kam vyvážet. Na druhou stranu je riziko dovozu věcí, které nesplňují standardy EU," upozornil kandidát strany Kamil Neuwirth.
Výborný poukázal na to, že bezcelní dohody nejsou jen o zemědělství, ale také o českém i evropském průmyslu a Evropa se podle něj nemůže uzavírat klíčovým regionům, jako je Latinská Amerika. "Když to uděláme, do roka tam bude Čína," upozornil.
Také Havlíček tvrdí, že principiálně je dohoda správné rozhodnutí. Zavedl by ale ochranné doložky, aby dovozy nebyly vyprodukované za jiných než evropských standardů, a zemědělci pak nebyli v nevýhodě, s čímž souhlasí i Výborný.
Uzavření dohody loni v prosinci vyvolalo protesty zemědělců z řady zemí, kteří se obávají přílivu levných zemědělských produktů z oblasti. Dohoda by jim ale měla poskytnout záruky pro veškeré citlivé oblasti, uvedla už dříve komise.
