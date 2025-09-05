Politické strany se neshodnou na zastropování dotací pro zemědělce
Návrh Evropské komise počítá se zastropováním na úrovni 100 000 eur (2,5 milionu korun), v případě zastropování se má uplatňovat majetková propojenost, tedy 100 000 eur na propojené subjekty
Hnutí ANO podle svého prvního místopředsedy Karla Havlíčka nesouhlasí s rozdělováním dotací podle velikosti podniků, prosadilo by rozdělování dotací na základě toho, zda je podnik dobrý nebo ne. "Jestli vyřadíme někoho, kdo generuje 80 až 90 procent produkce, tak jdeme do kytek," řekl Havlíček. Důležitější kritérium je podle Havlíčka to, jak zemědělec pečuje o půdu nebo jak zaměstnává lidi, než kolik hektarů obdělává.
Přísaha podle středočeského lídra a někdejšího ministra dopravy za ANO Vladimíra Kremlíka vnímá zastropování jako velké riziko, které může vést k likvidaci všeho úspěšného, co se v zemědělství dosud vybudovalo. "Na dotace má nárok velký i malí zemědělec, važme je (dotace) na produkci. Čím vyšší produkce, tím vyšší dotace," uvedl Kremlík.
I Motoristé vyjádřili kritiku směrem k navrženému zastropování dotací. "Chceme umožnit zemědělcům normálně podnikat, a až potom se pojďme bavit o sahání na dotace," řekl předseda strany Motoristé sobě Petr Macinka. Vadí mu také zvýhodňování malých farem, které by podle něj mělo přestat. "Z historických důvodů jsme na špičce průměrné velikosti, přesto máme jednu z nejnižších plateb na hektar," podotkl Macinka.
Naopak TOP 09 považuje zastropování za jeden z nástrojů, jak udržet malé a střední podniky. TOP 09 i hnutí STAN jsou nicméně připraveny diskutovat o způsobu a výši zastropování. Zastropování se sledováním propojenosti pak podporují i Piráti, řekl vedoucí resortního týmu zemědělství Jiří Lehejček. "Je legitimní, aby se osekaly příjmy na horní hranici a podpořily malé a střední podniky," uvedl Lehejček.
K zastropování by se nemělo přistoupit ani podle Sociální demokracie, řekl kandidát strany Kamil Neuwirth. "Zastropování musí akcentovat národní specifika, nemohou nás vzít dohromady s jinými zeměmi, které mají jiná specifika, tak to nemůže fungovat," dodal.
Se zastropováním nesouhlasí ani nevládní organizace, včetně Zemědělského svazu ČR, Potravinářské komory ČR či Agrární komory. Na agrosalonu Země živitelka předaly organizace eurokomisaři pro zemědělství Christophu Hansenovi své připomínky k nedávno zveřejněné první verzi budoucí společné evropské zemědělské politiky (SZP), která zastropování zavádí. Naopak Asociace soukromého zemědělství, zastupující malé a rodinné farmy, zastropování podporuje.
reklama