Tajné hlasování o brněnské spalovně? Politici nemusí nic vysvětlovat a zbavují se trestní odpovědnosti, míní politolog

Brněnští zastupitelé minulý týden rozhodovali o stavbě třetího kotle ve spalovně městské firmy SAKO. Politolog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín se domnívá, že tajné hlasování na komunální úrovni by mělo být zcela ojedinělé.

Tajné hlasování je vhodné u personálních rozhodnutí, jako je volba primátora či náměstků. V případě, kdy se k němu přistupuje výjimečně v jiných otázkách, jsou politici motivování především tím, aby následně nemuseli nic vysvětlovat. Myslí si to politolog Masarykovy univerzity v Brně Michal Pink, který to řekl v rozhovoru s ČTK. Brněnští zastupitelé minulý týden rozhodovali o stavbě třetího kotle ve spalovně městské firmy SAKO. Politolog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín se domnívá, že tajné hlasování na komunální úrovni by mělo být zcela ojedinělé. Tajné hlasování, kdy není jasné, jak konkrétně jednotliví zastupitelé hlasují, navrhl při jednání brněnského zastupitelstva René Černý (ANO), opozice i část radniční koalice to kritizovala. Černý uvedl, že je to nejdemokratičtější způsob hlasování, který každému zastupiteli dává svobodu rozhodnout se bez ohledu na politický klub. S tímto názorem souhlasila i primátorka Markéta Vaňková (ODS).

Projekt nového kotle brněnské zastupitele názorově rozdělil. Záměrem se zabývali na řádném zastupitelstvu a minulý týden pak několik hodin na mimořádném jednání. V tajném hlasování nakonec rozhodli o tom, že projekt zastaví a firma SAKO jej přepracuje. Na magistrátu se tajně hlasovalo naposledy v roce 2005, kdy zastupitelé schválili kontroverzní směny městského majetku, včetně paláce Jalta.

"Tajné hlasování dává smysl v personálních otázkách, jako je volba primátora, náměstků, kdy politici mají větší volnost a může to zmírnit následné třenice. Politici se tímto způsobem také mohou zbavit veřejného tlaku a je to i jedna z cest, jak najít hlasy v případě, kdy je politický klub nejednotný," poznamenal Pink. Situace v Brně je ale podle něj jiná.

"Zastupitelé k němu (tajnému hlasování) přistoupili výjimečně. Díky tomu nemusí nic vysvětlovat a jsou motivování i zbavením se trestní odpovědnosti. Proto také vidíme, že na celostátní úrovni tajné hlasování běžné není, tyto politiky kryje imunita. Když se setkávám s komunálními politiky, jedna z nejčastějších otázek je, jak minimalizovat riziko trestního řízení, politici jsou velmi obezřetní," uvedl.

Politolog z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Pavel Šaradín se domnívá, že tajné hlasování na komunální úrovni by mělo být zcela ojedinělé. "Je to lidem nejbližší úroveň, dotýká se jejich každodenního života, a proto by měla být co nejtransparentnější a maximálně otevřená," řekl ČTK. Pokud jde navíc o ekonomické věci, kde se může řešit podezření z korupce, klientelismu, preferování a podobně, tak tajné hlasování podporuje pochybnosti, soudí.

Zda se k této praxi budou zastupitelé uchylovat častěji, Pink nedokáže odhadnout. Domnívá se ale, že to může mít negativní vliv na podporu voličů. Zvláště pokud by to opozice kritizovala.

Koalici v Brně tvoří zástupci ODS, TOP 09, ANO, KDU-ČSL, Starostů a SOCDEM. V opozici jsou Piráti, SPD s Trikolorou, Zelení a Žít Brno. Koalice má pohodlnou většinu 42 křesel v 55členném zastupitelstvu.

