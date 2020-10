Polská PGE chce do konce roku 2021 oddělit uhelný majetek

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Největší polská energetická skupina PGE plánuje do konce roku 2021 oddělit svá uhelná aktiva od dalších aktivit. Uvedl to generální ředitel Wojciech Dombrowski. V současnosti státní firma vyrábí většinu elektřiny z uhlí a lignitu, plánuje se však do roku 2050 stát klimaticky neutrální a do roku 2030 investovat 75 miliard zlotých (446,9 miliardy Kč) do výstavby zdrojů obnovitelné energie a dalších projektů.

"Naše strategie je odpovědí na změny trhu. Z transformace není cesty zpět. PGE bude hrát významnou úlohu v dosažení klimatické neutrality Polska," prohlásil Dombrowski na tiskové konferenci.

Polsko je jediným státem EU, který se nepřipojil k unijnímu slibu být do roku 2050 klimaticky neutrální. Vládnoucí strana Právo a spravedlnost (PiS) tvrdí, že země potřebuje více času k přesunu ekonomiky z uhlí ke zdrojům s nulovými emisemi, napsala agentura Reuters.

"Je to mimořádný a důležitý den pro polský energetický sektor, protože máme první komplexní strategii PGE, která spadá pod energetickou politiku země, strategii, která se vydává směrem ke stoprocentní zelené energii v roce 2050," zdůraznil ministr pro klima Michal Kurtyka.

PGE se chce stát klimaticky neutrální prostřednictvím oddělení svých uhelných aktiv, která zahrnují důl na lignit a elektrárny, a také pomocí investic do větrných farem, na pevnině i na moři, solárních elektráren a zařízení na ukládání energie. Oddělení uhelných aktiv také pomůže PGE získat další finance od bank, které se zdráhají půjčovat skupinám napojeným na uhlí.

"Podle našeho názoru by bylo optimální oddělit aktiva do konce roku 2021," řekl Dombrowski. Dodal, že analýzy PGE ukazují, že banky a další finanční instituce jsou otevřené tomu, že poskytnou peníze firmě, pokud nebude mít uhelná aktiva.

Zatímco investoři plány skupiny vítají, ekologové je kritizují. "Transformace zahrnující oddělení uhelných aktiv není transformací. Z hlediska životního prostředí, polských žen a mužů a klimatické krize je to jen přesun špinavých aktiv z jedné kapsy do druhé," prohlásil energetický analytik Greenpeace Piotr Wójcik.

