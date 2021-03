Polsko obnoví těžbu v chráněném Bělověžském pralese

Slovan 10.3.2021 20:57 Reaguje na karel krasensky

V "první vlně" se tam káceli staleté a zdravé buky, například. To nám kůrovec začal už žrát i tyhle druhy stromů? A proč by se vlastně proti kůrovci mělo na tom místě vůbec zasahovat, když se jedná o PŘIROZENÝ prales?!

PiS výrazně ztrácí veřejnou podporu a tak si chtějí jejich politici asi ještě něco "vydělat" tímto nechutným způsobem. V prezidentských volbách sice skončil "až" 3, ale Holownia úplně změnil poměr sil. Dnes je jeho strana minimálně stejně silná jako PO a podle některých průzkumů by dokázala porazit i samotnou PiS.



Je to úplně jednoduché - Jeb*ć PiS!

