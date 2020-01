Polský odborový předák má problém: setkal se s Thunbergovou Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Greta Thunberg / facebook.com Předák hornických odborů z jednoho uhelného dolu na jihu Polska čelí obviněním ze zrady poté, co se setkal se švédskou ekologickou aktivistkou Gretou Thunbergovou. / Ilustrační foto Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Předák hornických odborů z jednoho uhelného dolu na jihu Polska čelí obviněním ze zrady poté, co se setkal se švédskou ekologickou aktivistkou Gretou Thunbergovou. "Řekl jsem jí, že se horníci nebojí změn, pokud se s nimi jedná poctivě," komentoval Jerzy Hubka společný snímek s aktivistkou. Na internetu však sklidil bouři nevole a nadávek. Včera se od něj distancoval i vlastní odborový svaz ZZG, který schůzku s aktivistkou před kamerami označil za projev "hloupé megalomanie". Thunbergová tento týden na Světovém ekonomickém fóru v Davosu opět kritizovala politické a ekonomické špičky světa, že pro zlepšení stavu klimatu zatím nic neudělaly. Dodala, že se před cestou do Švýcarska setkala s polskými horníky, kteří přišli o práci kvůli uzavření dolu. "Dokonce ani oni se nevzdali, naopak chápali nezbytnost změn lépe než vy," prohlásila. "Setkali jsme se s Gretou Thunbergovou, aby uviděla alespoň náhražku dolu. Řekli jsme jí, že horníci nebojí změn a přeměn, avšak za podmínky, že se s nimi jedná poctivě, vedou se čestná jednání a dosáhne se konkrétní kompromis. Zdůrazňovali jsme, že doly nevytvářejí uhlíkové emise a že je lze úspěšně vybavit moderními technologiemi, které prospějí životnímu prostředí, aniž bychom přišli o pracovní místa," vysvětloval odborář. Většina komentářů na sociální síti ale Hubku zkritizovala. "Děláš ostudu (hornickému) stejnokroji fotkou s posedlým děckem, které by mělo sedět ve škole!" zněl jeden z odsudků. Další kritici ho označili za "zrádce", který horníkům udělal "ostudu a hanbu"; "plivnout mu do tváře by bylo málo". Mluvčí "konkurenčních" hornických odborů Patryk Kosela označil Hubku za "ostudu" a "užitečného idiota", který se kamarádíčkuje s Gretou zrovna v době, kdy se bojuje o polské hornictví kvůli dovozu uhlí z Ruska a "škodlivé politice" Evropské unie. "Jsou odboráři, kterým záleží na hornících, ale jsou i zrádci jako Jerzy Hubka, kteří kvůli chvilce slávy spáchají sabotáž," napsal. Hubka přesto schůzky nelituje. "Horníci potřebují dialog, a ne drastické kroky. Chtěli jsme Gretě ukázat situaci z druhé stránky. Doly by se neměly bezpodmínečně zavírat, ale lze je přeměnit díky moderním technologiím. Mluvili jsme například o možnosti zplynování uhlí. Greta to vzala s pochopením. Je to aktivistka světového věhlasu, jejíž hlas má svou váhu, a proto jsme jí chtěli vysvětlit naše názory," řekl deníku Gazeta Wyborcza. "Vždy jsme hájili doly, demonstrovali za ně. Nařčení, že je chci zlikvidovat, mi křivdí," dodal. reklama Další informace | Líbil se vám článek? Přispějte si na napsání dalšího tisknout poslat

Poslat upozornění na tuto zprávu Od koho Váš e-mail Komu BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.



Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.