Polský parlament schválil změnu pravidel ohledně větrných elektrárnách

Novela stanoví minimální vzdálenost větrné turbíny od obytných budov na 700 metrů.

Polští poslanci přijali návrh novely zákona o investicích do větrných elektrárnách. Předloha nyní zamíří do Senátu, uvedla zpravodajská televize TVN 24. Zmírnění jedněch z nejpřísnějších předpisů v Evropě ohledně větrných elektráren patří mezi milníky, jejichž dosažením Brusel podmiňuje uvolnění miliard eur pro Polsko z fondů Evropské unie, upozornila agentura Reuters. Upozornila, že v Sejmu neprošel liberálnější vládní návrh, jehož cílem bylo více než zdvojnásobit stávající výkon větrných elektráren.

Pro předlohu hlasovalo 214 poslanců, 27 bylo proti a 209 se zdrželo, uvedla TVN 24. Novela stanoví minimální vzdálenost větrné turbíny od obytných budov na 700 metrů. Nové turbíny budou moci být postaveny jen na základě místního územního plánu a vyhodnocení vlivu na životní prostředí, resp. vlivu hluku na okolí a zdraví obyvatel.

Novela ale ruší zákaz stavby budov v okolí existujících větrných elektráren. Počítá také s tím, že investor nabídne přinejmenším desetinu výkonu elektrárny obyvatelům obce, v jejímž katastru větrná farma stojí.

Stávající zákon, prosazený v roce 2016 vládnoucí stranou Právo a spravedlnost (PiS), účinně blokoval investice do této oblasti tím, že zakazoval budovat větrné elektrárny do vzdálenosti desetinásobku výšky stožáru spolu s nejvýše postaveným listem vrtule od obytné budovy či přírodní rezervace.

Vláda loni předložila návrh na radikální snížení této minimální vzdálenosti, s cílem zdvojnásobit stávající kapacitu větrných elektráren. Ale vládnoucí většina návrh zákona upravila a minimální vzdálenost stanovila na 700 metrů. To podle investorů odrazuje plánované investice.

Podle Polského sdružení pro větrnou energii (PSEW), které sdružuje asi 150 investorů, pozměňovací návrh sníží potenciální investice do větrných elektráren na pevnině o 60 až 70 procent, čímž je účinně odradí.

Vládní návrh původně počítal s tím, že investoři by do roku 2030 mohli zajistit dalších 12.500 megawattů větrné energie, což by více než zdvojnásobilo současný výkon.

