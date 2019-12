Polystyren do směsného odpadu nepatří, upozorňují odborníci

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | jpwbee / Flickr Podle průzkumu Sdružení EPS, které se zaměřuje na využití a kontrolu pěnového polystyrenu, třídí tento materiál správně jen třetina dotázaných. / Ilustrační foto

Podle průzkumu Sdružení EPS, které se zaměřuje na využití a kontrolu pěnového polystyrenu, třídí tento materiál správně jen třetina dotázaných. Polystyren přitom bývá častou součástí obalů, například od elektroniky. Také některé druhy papíru končí tam, kde by neměly být, uvedla za organizaci Dana Tučková minulý týden v tiskové zprávě.

Průzkum, který společnost provedla v létě, ukázal, že polystyren použije několikrát ročně 97 procent lidí v Česku. Jen 34 procent s ním však nakládá správně. Polystyren tak často končí vedle popelnic či ve směsném odpadu, lidé by ho však měli vyhodit buď do kontejnerů nebo odvézt do sběrných dvorů.

"Stejně tak dovozci, distributoři a maloobchody, uvádějící na trh nebo do oběhu obaly, případně balené výrobky, mají podle zákona povinnost obaly odebírat zpět a postarat se o jejich další využití," upozornil František Vörös z EPS.

Ročně se v Česku spotřebuje přes 60 tisíc tun polystyrenu. Používá se i jako izolační materiál ve stavebnictví nebo k výrobě termoboxů a dalšího jednorázového nádobí.

Problematické někdy bývá i třídění papírových obalů. Nejen po Štědrém večeru se tak v modrých kontejnerech objeví i ty, které tam nepatří. Lesklé, povoskované papíry, nebo papíry nastříkané barvou je třeba vyhodit do směsného odpadu. Do kontejneru pro papír by lidí neměli dávat ani špinavé a mastné kusy papíru a několikrát recyklovaný papír, včetně obalů od vajec a ruliček z toaletního papíru.

