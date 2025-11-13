https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/populace-ohrozenych-tucnaku-humboldtovych-v-chile-hrozi-dale-klesat-tvrdi-vedci
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Populace ohrožených tučňáků Humboldtových v Chile hrozí dále klesat, tvrdí vědci

13.11.2025 11:34 (ČTK)
Diskuse: 1
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Gunnar Engblom / Flickr
Populace ohrožených tučňáků Humboldtových v Chile hrozí dále klesat, varovali vědci. Informuje o tom agentura Reuters. V jihoamerické zemi žije 80 procent světové populace tohoto druhu.
 
Chilští vědci varovali před rizikem úbytku populace volně žijících tučňáků Humboldtových, kteří jsou ohroženi vyhynutím. Výzkumníci z chilské univerzity Universidad de Concepción odhadují, že jejich počet klesl z přibližně 45 000 na konci 90. let na méně než 20 000.

Na chilském pobřeží Tichého oceánu žije 80 procent zbývajících tučňáků Humboldtových na světě. Jedná se o jeden z mála druhů, který žije na skalnatých pobřežích v mírných podnebných oblastech.

Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) se vyskytuje jen v Jižní Americe na pobřežích Peru a Chile, poblíž chladného Humboldtova proudu, který je bohatý na ryby. Jeho nejbližšími příbuznými jsou tučňáci brýloví, tučňáci magellanští a tučňáci galapážští. Tučňák Humboldtův je jedním z nejčastěji chovaných druhů tučňáků v zajetí.

BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Online diskuse

Všechny komentáře (1)
Jan Šimůnek

13.11.2025 12:19
Prosím redakci, aby něco udělala s češtinou, vždyť syntaxe toho nadpisu je příšerná a nečeská.
Pražská EVVOluce

