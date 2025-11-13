Populace ohrožených tučňáků Humboldtových v Chile hrozí dále klesat, tvrdí vědci
13.11.2025 11:34 (ČTK)
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Gunnar Engblom / Flickr
Na chilském pobřeží Tichého oceánu žije 80 procent zbývajících tučňáků Humboldtových na světě. Jedná se o jeden z mála druhů, který žije na skalnatých pobřežích v mírných podnebných oblastech.
Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti) se vyskytuje jen v Jižní Americe na pobřežích Peru a Chile, poblíž chladného Humboldtova proudu, který je bohatý na ryby. Jeho nejbližšími příbuznými jsou tučňáci brýloví, tučňáci magellanští a tučňáci galapážští. Tučňák Humboldtův je jedním z nejčastěji chovaných druhů tučňáků v zajetí.
Online diskuse
Všechny komentáře (1)
