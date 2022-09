Miroslav Vinkler 28.9.2022 10:28

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová se na sociálních sítích vyjádřila k příspěvku exministra zahraničních věcí Polska Radoslava Sikorského na sociálních sítích , ve kterém děkuje Spojeným státům za poškození plynovodu Nord Stream, a ptá se ,zda je to přiznání teroristického útoku na strategickou energetickou infrastrukturu.

Sikorsky se dříve radoval z poškození plynovodu a také napsal „děkuji, USA“, aniž by upřesnil, co tím myslel.

/ria/



Pokud si položíme otázku Komu ku prospěchu ? , máme hned tři podezřelé.



a) Gazprom - neplní smluvní závazky a pokuty by byly astronomické. Zásah "vyšší moci" by ho z toho vysekal.



b) USA - vysoká závislost EU na LNG made in USA



c) Ukrajina - kromě Turk Streamu pro dopravu plynu pouze plynovod přes UA



Téměř nikdo nepochybuje, že se jedná o sabotáž odborně vysoce náročnou , k jejíž realizaci musíte mít top materiální i lidské vybavení.

=======================================

Z údajné sabotáže plynovodů Nord Stream 1 a 2 může profitovat pouze Rusko. To řekl Mark Klamberg, profesor mezinárodního práva na Stockholmské univerzitě.



- Podle mého názoru to odvádí pozornost od hlavního konfliktu na Ukrajině. Naše zaměření se nyní přesouvá na Bornholm a okolí a je také možné, že ozbrojené síly naloží se svými možnostmi způsobem, kterým tak dosud neučinily.

--------------

Expert NATO:

Několik zemí nebo skupin mohlo chtít sabotovat plynovody Nord Stream. To je to, co Arnold Dupuy, vedoucí výzkumné skupiny NATO SAS-163, řekl SVT Nyheter. Nechce prohlásit, že poškození Nord Stream 1 a 2 je sabotáž, ale podotýká, že „to vypadá dost podezřele“.



- Mohou to být skupiny, které jsou proti Kremlu, třeba z Ukrajiny nebo odjinud. Mohou to být také proruští aktivisté nebo zaměstnanci, kteří věří, že je to způsob, jak omezit plyn do Evropy.



Včera večer vlády Švédska a Dánska oznámily, že se domnívají, že škody byly pravděpodobně způsobeny sabotáží.



