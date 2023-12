Poslanci navrhli o pět měsíců posunout vyřazování emisních povolenek

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Termín, do kdy musí firmy vyřadit emisní povolenky za emise vypuštěné v předchozím roce by se mohl posunout z 30. dubna na 30. září. Do tohoto zákonem stanoveného data musí mít firma nakoupené potřebné množství povolenek. Pokud by se datum posunulo, mohly by firmy rozložit jejich nákup do delšího období. Ve Sněmovna to navrhla skupina poslanců vládní koalice a dvou poslanců z hnutí ANO. Je mezi nimi například předseda hospodářského výboru Ivan Adamec (ODS) nebo místopředseda kontrolního výboru Roman Kubíček (ANO).

Emisní povolenky nakupují elektrárny a další průmyslové podniky, které vypouštějí do ovzduší skleníkové plyny, například oxid uhličitý. Jedna povolenka opravňuje podnik vypustit do atmosféry jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentního množství jiného plynu. Povinnost vyřadit emisní povolenky v množství odpovídající vypuštěným emisím ukládá dotčeným firmám zákon. S posunutím data z dubna na září počítá již změněná směrnice EU, překládající poslanci ale uvádějí, že příslušný zákon se dosud nepodařilo předložit.

Účastník systému obchodování s emisními povolenkami, například teplárny nebo průmyslové firmy, vyřazuje k 30. dubnu takové množství povolenek, které odpovídá vykázanému a ověřenému množství emisí. Podle novelizované směrnice se má toto datum posunout až na konec září. Poslanci uvádějí, že ministerstvo životního prostředí sice už předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh příslušné novely zákona, ale do konce listopadu se nepodařilo vypořádat připomínky a předložit návrh zákona vládě.

Změna bude mít podle poslanců příznivý dopad na podnikatelské prostředí, protože odsune vyřazování povolenek o pět měsíců. "Podniky tak budou moci jejich nákup rozložit do delšího časového období, což bude mít pozitivní vliv na jejich tok hotovosti," stojí v důvodové zprávě. Poslanci navrhli, aby Sněmovna jejich návrh schválila zrychleně již v prvním čtení. Nejbližší příležitost budou mít v polovině ledna. Jejich návrh však nejdřív dostane k posouzení vláda, která na to bude mít jeden měsíc.

Evropský systém obchodování s emisemi je hlavním nástrojem EU pro snížení emisí skleníkových plynů. Stanovuje limity celkového množství skleníkových plynů, které mohou vypouštět sektory v jeho působnosti, a zároveň umožňuje podnikům získat nebo zakoupit emisní povolenky, s nimiž lze podle potřeby obchodovat. Když se cena povolenek zvyšuje, roste i motivace firem snažit se omezovat emise.

