Odbory i zaměstnavatelé podporují vládu ve snaze odložit emisní povolenky pro dopravu a vytápění domácností

Odbory i zaměstnavatelé podporují snahu vlády, aby se odložil nebo zrušil evropský systém emisních povolenek ETS 2 pro dopravu a vytápění domácností, který má fungovat od roku 2027. Zároveň chtějí v rámci zaměstnavatelských i zaměstnaneckých organizací v EU jednat o možné koordinaci postupu proti systému, který podle nich zvyšuje ceny a vytváří inflační tlaky. Řekli to dnes večer na tiskové konferenci po jednání tripartity."Podporujeme vládu, aby učinila kroky ke snížení dopadů, ideálně k eliminaci celého systému ETS 2," řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Pokud by se systém nepodařilo zrušit, vláda by podle něj měla usilovat přinejmenším o to, aby povolenky nebyly veřejně obchodovatelné aktéry mimo ETS 2, protože to dál zvyšuje jejich cenu.

Kabinet v úsilí o změnu ETS 2 podpořil také předseda Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Jiří Horecký. "Je třeba otevřít a revidovat směrnici, zahájit diskusi o jejích změnách," prohlásil. Čeští zaměstnavatelé podle něj budou vyvíjet stejnou aktivitu v rámci evropských zaměstnavatelských svazů.

Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) podporu sociálních partnerů uvítal. Vláda se podle něj snaží v EU najít většinu států, která by byla ochotná systém upravit. Zároveň ale varoval, že čas pro vyjednávání se zkracuje, protože řada zemí už směrnici zavádějící ETS 2 zavedla do národní legislativy.

Hladík také přislíbil, že kabinet do příštího jednání tripartity vypracuje hlubší analýzu možných dopadů ETS 2 na české hospodářství. Podle Horeckého současná analýza sice hovoří o růstu cen plynu nebo benzinu, chyběly v ní ale dopady na konkrétní odvětví nebo přímo na občany. Středula přitom varoval, že systém by mohl znovu vyvolat inflační tlaky, které se mohou projevit nárůstem energetické chudoby v Česku.

