Stanjura: ČR bude usilovat o dobrovolné ETS 2, Pavel odklad nevidí reálně

Česko bude prosazovat dobrovolnost chystaného systému emisních povolenek z dopravy a vytápění budov, takzvaného ETS 2. V Otázkách Václava Moravce v České televizi to řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Nynější kabinet Petra Fialy (ODS) se v EU snaží systém, který má platit od roku 2027, revidovat. Prezident Petr Pavel dnes vyjádřil pochybnosti, zda se povede systém odložit. Země, jež po odkladu volají, podle něj nebudou mít dost síly vyjednat si výjimku. Prezident to uvedl v diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News.Místopředseda Sněmovny Karel Havlíček (ANO) v ČT v reakci na Stanjuru zpochybnil proveditelnost navrhovaných úprav. Mezi ně patří třeba i stanovení maximální přípustné ceny povolenek. Havlíček upozornil, že se s povolenkami obchoduje, takže je obtížné cenu regulovat.

Systém má přispět k omezování emisí oxidu uhličitého (CO2). Podle expertů ale může výrazně zvýšit náklady domácností na energie či paliva. Česko v uplynulém týdnu získalo podporu dalších 17 států EU pro reformu systému ETS 2. Návrh revize počítá právě se stanovením maximální ceny povolenek nebo s úpravou systému obchodování s nimi.

"Zastropování je první krok. Zrušení asi není reálné, tak přijdeme s myšlenkou dobrovolnosti," uvedl Stanjura. Česko podle něj bude v EU snažit najít dost zemí, jež by myšlenku dobrovolnosti povolenek podpořily.

Prezident Petr Pavel pochybuje, že by se Česku podařilo prosadit odklad. "Bude na příští vládě, aby k tomu zaujala postoj, který bude asi nejrealističtější. To znamená velice rychle a spolehlivě vysvětlit veřejnosti, co je ve věci, co za ty zvýšené výdaje na druhé straně budeme mít my a jaký to má vlastně smysl," popsal na CNN Prima News.

Podle Havlíčka je třeba hledat v EU partnery, kteří by podpořili úplné zrušení systému. Pochybuje o možnosti stanovení maximální ceny povolenky. Proti fungování ETS 2 se v debatě postavil i místopředseda opozičního SPD Radim Fiala. Bude-li se jeho hnutí po volbách podílet na vládě, zasadí se podle něj o to, aby se v Česku za povolenky neplatilo. Fiala zároveň zpochybnil, že by snižování emisí CO2 omezovalo změny klimatu.

Místopředseda KDU-ČSL Pavel Bělobrádek upozornil, že pro úplné zrušení systému ETS 2 by byl nutný jednomyslný souhlas členů EU. Zároveň část zemí stojí o to, aby povolenky z dopravy a z vytápění fungovaly.

V EU už funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší tunu CO2, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Společnosti, které vypouštějí emise, musí vlastnit odpovídající množství povolenek. Pokud je nepotřebují, mohou je prodat. Pokud jich mají nedostatek, musí si je koupit na trhu. Výnosy z prodeje povolenek mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.

ETS2 má obchodování s povolenkami rozšířit i na silniční dopravu nebo vytápění budov. Výnosy by měly financovat sociální programy podporující dekarbonizační opatření pro domácnosti.

