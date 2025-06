Fiala: Revizi emisních povolenek chce 18 zemí, připojilo se Portugalsko a Řecko

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Skupinu zemí, která žádá úpravu připravovaného systému emisních povolenek ETS 2, nyní tvoří 18 států. Ve středu se k ní připojilo Portugalsko a Řecko. Před odletem na dvoudenní summit EU v Bruselu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Už dříve uvedl, že Česko pro svou iniciativu získalo podporu kvalifikované většiny států EU. Návrh revize počítá například se zastropováním ceny povolenek nebo s úpravou systému obchodování s nimi.Nový systém emisních povolenek ETS 2 má obchodování s povolenkami rozšířit například i na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027. Podle expertů by systém mohl výrazně zvýšit náklady domácností na energie či paliva.

Fiala zopakoval, že vláda nový systém povolenek zavádět nechce, protože by vedl k dalšímu zdražování pohonných hmot a bydlení. Podporu většiny pro zrušení nového systému ale ČR nemá. Fiala také řekl, že Česko odmítá plán Evropské komise na snížení emisí CO2 o 90 procent do roku 2040, podle premiéra to ohrožuje konkurenceschopnost Evropy.

Summit EU se bude zabývat rovněž situací na Ukrajině a Blízkém východě, tématem má být i evropská obrana, bezpečnost a migrace. Jednání unijních prezidentů a premiérů navazuje na summit Severoatlantické aliance v Haagu, který se v minulých dnech shodl na navýšení výdajů na obranu na pět procent hrubého domácího produktu (HDP) v horizontu deseti let. Přímo na armádu by mělo být určeno 3,5 procenta HDP, zbývajících 1,5 procenta pak na širší výdaje spojené s bezpečností, například na ochranu kritické infrastruktury, kybernetickou bezpečnost či budování zdravotnických. Podle Fialy je potřeba také pokračovat v mobilizaci soukromého kapitálu v Evropě. "Jsme pro to, abychom do průmyslových programů, které se týkají obrany v EU, zapojovali i nečlenské země od Spojeného království přes Kanadu po Ukrajinu," doplnil Fiala.

Připomněl také, že 9. července uplyne termín, do kterého byla pozastavena platnost nových cel mezi USA a unií. Česko podle Fialy preferuje dohodu. Pokud by se nepodařilo ji vyjednat, musí být EU připravena hájit své zájmy a reagovat protiopatřeními, dodal premiér.

