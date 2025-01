Vláda podle Výborného nechce zavést emisní povolenky na vytápění budov

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Vláda podle ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) nechce rozšířit emisní povolenky na vytápění budov, jak s tím počítá evropský plán od roku 2027. Výborný to uvedl v Partii Terezie Tománkové v televizi CNN Prima News, v níž se přel s místopředsedou ANO Karlem Havlíčkem o podíl nynějšího a předchozího kabinetu Andreje Babiše (ANO) na schvalování zelené politiky Evropské unie nebo kvůli cenám energií."My nedopustíme to, aby na ta opatření ve finále potom doplácely domácnosti. To je současná pozice vlády. Žádné emisní povolenky pro domácnosti nebudou," prohlásil Výborný. Zpoplatnění emisí vznikajících z užívání budov a také z pohonných hmot využívaných v silniční dopravě předpokládá nový evropský systém povolenek ETS II.

Někdejší premiér, předseda ANO Andrej Babiš naposledy v pátek uvedl, že je třeba Zelenou dohodu pro Evropu (Green Deal) zrušit. "Všechno jde. Musíme se přizpůsobovat době, která je," řekl Havlíček. Podle Výborného není debata o zrušení zelené dohody jako celku, ale o její zreálnění tak, aby byla Evropa konkurenceschopná. Opatření musí být podle ministra vyvážená jak k ekonomice, tak k životnímu prostředí.

Výborný zopakoval častá vyjádření vládních politiků, že na začátku Green Dealu stál Babiš. Havlíček opáčil, že tehdy všechny státy Evropské unie odsouhlasili rámec a nebýt postoje Česka a Polska, mohl být horší. Prováděcí předpis, který obsahuje například zákaz prodeje vozidel se spalovacím motorem od roku 2035 a rozšíření emisních povolenek, podpořil podle místopředsedy ANO nynější kabinet Petra Fialy (ODS).

Havlíček v diskusi znovu vinil vládu z toho, že v Česku jsou podle něho jedny z nejvyšších cen energií v EU. Výborný naopak oponoval, že ceny jsou na průměru. Cesta ke snížení cen vede podle Havlíčka přes regulovanou složku. Stát podle něj musí přenést její část na sebe a použít na to peníze z Modernizačního fondu, který má mimo jiné pomoci s přechodem tuzemské energetiky na šetrné zdroje. "Část peněz používejme ve prospěch všech," řekl.

"V některých technických parametrech bychom se i shodli," poznamenal k tomu Výborný. Varoval zároveň před slovenskou nebo maďarskou cestou, k čemuž v minulosti vyzývali zástupci ANO. Vedlo by to podle ministra k tomu, že domácnosti by měly výrazně dotovanou cenu na úkor průmyslu.

reklama