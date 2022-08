Potravinářská komora žádá kompenzace pro firmy kvůli zdražování plynu

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Potravináři apelují na vládu, aby kvůli rostoucím cenám plynu co nejdříve zavedla pro firmy kompenzace cen energií, což státům EU umožňuje takzvaný dočasný krizový rámec. Českým podnikům bez pomoci státu hrozí to, že nedokážou konkurovat firmám ze zemí, kde už vlády kompenzace zavedly. ČTK to řekla mluvčí Potravinářské komory ČR Helena Kavanová. Řadě potravinářů bude končit fixace cen a mohou se dostat do existenčních problémů, vláda přitom v pomoci proti zdražování energií dává před firmami přednost domácnostem, uvedla komora. Co nejrychlejší zavedení kompenzací požadují také zemědělci nebo pekaři.

Vládu k pomoci podnikům s cenami energií už delší dobu vyzývají také další zaměstnavatelé. Naposledy zdůraznili zástupci firem nutnost zmírnění dopadů zdražování energií na červencové schůzce ekonomických ministrů. Kompenzace jsou podle zaměstnavatelů jediná cesta, jak lze zdražování plynu a elektrické energie řešit. Prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý připomněl, že ČR je jednou z nejprůmyslovějších zemí EU, a rostoucí ceny energií podle něj výrazně ovlivňují hospodaření firem. "Zatímco v Německu a Francii již vyřizovali notifikaci programu, my čekali na odpověď MPO ohledně možných úprav jednotlivých parametrů, abychom se po měsíci čekání dozvěděli, že nebude nic," dodal.

Podle Potravinářské komory by mohl stát kompenzovat zhruba 30 procent nákladů na energie, což by firmy musely doložit jejich meziročním růstem. U energeticky náročných oborů by mohl stát podle komory kompenzovat až 50 procent. "Při našich propočtech by se jednalo o nižší jednotky miliard a mohlo by dojít ke stabilizaci cen potravin," uvedla Kavanová.

Agrární komora ČR upozornila na to, že zemědělcům rostou v meziročním srovnání náklady až o stovky procent, což může způsobit existenční problémy řadě firem. "Nastavení systému pomoci zemědělcům bychom ze strany vlády proto uvítali v co nejkratším termínu. Česká vláda se může inspirovat v jiných evropských zemích, výši podpory by bylo nejférovější nastavit jako kompenzaci na základě procenta z úhrady prokazatelných zvýšených nákladů na energii a produkci dané komodity," uvedla mluvčí komory Barbora Pánková.

Svaz pekařů a cukrářů v ČR rovněž požaduje co nejrychlejší zavedení kompenzací i vzhledem k tomu, že pekárenství je odvětví, které nemá nárok na žádné dotace od ministerstva zemědělství. Výkonný ředitel svazu Bohumil Hlavatý také poznamenal, že šéf resortu Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) na svém twitteru psal, že kvůli klesajícím cenám pšenice na světových trzích lze očekávat zlevnění pečiva. Vláda by podle něj neměla vyzývat pekaře ke zlevnění na základě dat, která v Česku nemají žádné opodstatnění, a zajistit, aby zemědělci prodávali pšenici za ceny zmiňované ministrem.

Podle Hlavatého vláda pekařům zatím nijak nepomohla a mnozí z nich museli ukončit provoz nebo se potýkají s problémy a kvůli finanční situaci musí stále zdražovat. Svaz také vyzval tento týden Nekulu ke společnému jednání. "Svaz českých pekařů a cukrářů v ČR se obává, aby dlouhodobá nečinnost vlády, respektive ministerstva zemědělství, nevedla k živelným protestům jednotlivých pekáren, proto věříme, že s námi představitelé vlády začnou brzy jednat," dodal.

