https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/pouzivani-dronu-k-monitorovani-biomasy-v-novomlynske-nadrzi-se-osvedcilo
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Používání dronu k monitorování biomasy v novomlýnské nádrži se osvědčilo

13.10.2025 00:50 (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Používání dronu k monitorování rozložení biomasy v novomlýnské nádrži letos v létě se Povodí Moravy osvědčilo. Používání dronu v lokalitě v letních měsících proto státní podnik plánuje i dále, řekla ČTK mluvčí státního podniku Jana Kučerová. V Dyji pod nádrží na konci června uhynulo kvůli nedostatku kyslíku asi 30 tun ryb, kdy se do toku dostalo značné množství biomasy, především sinic.
 
Státní podnik do léta monitoroval shluky biomasy v nádrži i pomocí satelitních snímků. Podle mluvčí ale byly někdy nepřesné a hlavně zastaralé, protože situace v nádrži se za teplých dní mění z hodiny na hodinu. "Dronování vycházelo z té krizové situace. Potřebovali jsme mít čerstvá data k tomu, abychom případně mohli měnit manipulaci na vodním díle," uvedla mluvčí.

Pokud by se shluk biomasy v nádrži přesunoval k hrázi a hrozilo by, že by se mohl dostat do toku pod hráz, vodohospodáři by pak podle mluvčí operativně snížili odtok z vodního díla. Tak by se do toku dostalo méně biomasy, tedy sinic, které mohou z vody velmi rychle odčerpat všechen kyslík. Důležité to bylo především za horkých dní a v momentě, kdy vál vítr směrem k hrázi.

Monitorování biomasy dronem se podle mluvčí osvědčilo, takže v tom státní podnik bude v letních měsících, kdy hrozí úhyny ryb, pokračovat. "Jinde než na novomlýnské nádrži to ale v plánu nemáme. Obdobný krizový stav na žádné z našich dalších nádrží nenastává," uvedla mluvčí.

V letních měsících mohou být pro ryby problémem právě vysoké teploty v kombinaci s přemnoženými sinicemi. Platí, že čím teplejší je voda, tím méně kyslíku se v ní dokáže rozpustit. V teplé vodě s vysokým obsahem živin, jako je dusík či fosfor, se pak sinice rychle množí. Přes den kyslík sice vytvářejí, ale v noci ho naopak spotřebovávají. A pokud je jich hodně, mohou ho z vody odebrat téměř úplně, což je pro ryby fatální.

Úhynům ryb v důsledku nedostatku kyslíku mají v Dyji zabránit opatření, která navrhne pracovní skupina. Státní podnik v reakci na úhyn už například zvýšil četnost monitoringu kvality vod v Dyji a nádrži vodního díla Nové Mlýny. Rozložení biomasy v nádrži začal státní podnik monitorovat právě i pomocí dronu.

Pražská EVVOluce

