Povodí Moravy odklidilo z Brněnské přehrady a nádrže Nové Mlýny 200 tun naplavenin

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | facebook.com Podle mluvčího zachytily nádrže v červnu kromě povodní také tuny splaveného materiálu, proto Povodí zahájilo úklid už na počátku června. Výrazným zvýšením hladin vodních toků se do řek dostává množství větví, odpadků a dalšího materiálu, který pak voda unáší.

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Více než 200 tun naplaveného odpadu odklidilo v červenci Povodí Moravy z Brněnské přehrady a vodní nádrže Nové Mlýny na Břeclavsku. Zaměstnanci přírodní i umělý odpad roztřídili a ekologicky zlikvidovali. Podle mluvčího Povodí Moravy Petra Chmelaře některé druhy naplaveného materiálu mají nepříznivý vliv na kvalitu vody, některé předměty ze skládek mohou být i rizikem pro lodě nebo plavce. Povodí proto vyzývá v období vysokých průtoků k opatrnosti při pohybu jak v řekách, tak ve vodních nádržích.

Podle mluvčího zachytily nádrže v červnu kromě povodní také tuny splaveného materiálu, proto Povodí zahájilo úklid už na počátku června. "Výrazným zvýšením hladin vodních toků se do řek dostává množství větví, odpadků a dalšího materiálu, který pak voda unáší. Vodní nádrže, které povodňové průtoky zachytávají a transformují, zachytí také obrovské množství spláví, které proud a vítr přinese do zátok a k hrázím vodních nádrží," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák. Podle něj se nejvíce materiálu dostává do nádrží na středních a dolních tocích. "V povodí Moravy to jsou především vodní nádrže Brno a Nové Mlýny, ze kterých jsme v červenci odtěžili dohromady 200 tun spláví," doplnil Gargulák.

Povodí proto s pomocí těžké techniky odstraňuje nežádoucí materiál z hladiny vodních nádrží i jezů. Odpad se následně suší a roztřídí a potom ekologicky zlikviduje.

Nejvíce matriálu se letos dostalo přítoky do vodní nádrže Brno. "Jenom z ní samotné vodohospodáři odtěžili více než 100 tun odpadního materiálu, 20 tun pak z jezů na Svitavě. S dalšími téměř 100 tunami si museli poradit na novomlýnských nádržích," řekl Chmelař. Další tuny spláví pak vodohospodáři odtěžili z přehrad Bystřička, Luhačovice, Letovice, Boskovice a Slušovice.

reklama