Povodí Moravy varuje před vstupem na led, je tenký

Povodí Moravy varuje před vstupem na zamrzlé hladiny vodních nádrží, led je na nich tenký, má nanejvýš několik centimetrů, uvedl mluvčí Petr Chmelař. Jako bezpečná síla ledu pro vstup se uvádí 12 centimetrů. Strážníci varují před vstupem na led na Brněnské přehradě. V kraji se teploty v posledních dnech pohybovaly v noci pod nulou, ve dne kolem nuly. Obdobné počasí meteorologové předpovídají i na další dny, přes den by se ale teploty měly pohybovat výš nad nulou. "V současnosti se tloušťky ledu na vodních nádržích pohybují maximálně v řádu jednotek centimetrů, proto nedoporučujeme vůbec na led vstupovat. Některé vodní nádrže nejsou zamrzlé vůbec," uvedl mluvčí. Upozornil na to, že led může být vlivem nestejnoměrně proudící vody a kolísání hladiny pod ním v některých místech zeslaben, a hrozí tak i při menším zatížení prolomení ledu. Jako bezpečná síla ledu pro vstup se většinou uvádí 12 centimetrů. "Vstup na zamrzlé plochy vodních nádrží a rybníků za účelem provozování zimních sportů je v každém případě pouze na vlastní nebezpečí," uvedl mluvčí. Před vstupem na led varují i brněnští strážníci, lidé by podle nich neměli vstupovat na zamrzající Brněnskou přehradu. "Podle odhadu poříční jednotky nepřesahuje tloušťka půl centimetru a není proto možné se po ní pohybovat. Led praská i po drobném kontaktu, prolamuje se dokonce i pod vodními ptáky. V žádném případě by na něj proto neměli vstupovat lidé," upozornil mluvčí strážníků Jakub Ghanem. Vodní nádrže Bojkovice, Boskovice, Fryšták, Hubenov, Karolinka, Koryčany, Landštejn, Mostiště, Nová Říše, Opatovice, Slušovice, Vír a Znojmo jsou vodárenské nádrže s vymezenými ochrannými pásmy, na ně platí zákaz vstupu obecně.



