https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/povodi-ohre-stavi-v-teplicce-rybi-prechod-ktery-obejde-zdejsi-jez
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Povodí Ohře staví v Tepličce rybí přechod, který obejde zdejší jez

15.8.2025 01:33 | TEPLIČKA (ČTK)
Zdroj | Povodí Ohře
U Tepličky na Karlovarsku staví Povodí Ohře nový rybí přechod na řece Teplá. Přechod umožní rybám obeplout jez, který v Tepličce tvoří překážku migrace ryb. Práce chce Povodí Ohře dokončit na podzim. Stavba přijde na 12 milionů korun, uvedla mluvčí státního podniku Dana Zikešová. Z celkových nákladů tvoří dotace z Evropské unie zhruba devět milionů korun.
 
Podle projektanta stavby Michala Dvořák ze společnosti HG Partner se rybí přechod staví tak, aby zajistil optimální podmínky pro migraci ryb. "Princip tohoto rybího přechodu je v tom, že je tvořen kaskádou tůní, které jsou od sebe oddělené výškově zhruba po deseti centimetrech, a to právě umožní tu vlastní migraci těch živočichů. Je to relativně náročná stavba, protože se nacházíme v blízkosti vodního toku, takže samozřejmě musíme se vypořádat s určitým specifiky, jako je třeba vysoká hladina podzemní vody," řekl ČTK Dvořák

"Aktuálně se provádějí zemní práce a úpravy odvodnění staveniště. Stavbu plánujeme mít hotovou do konce listopadu 2025," upřesnila Zikešová. "V nezastavěné části obce Teplička se na vodním toku Teplá nachází jez vystavěný v roce 1977, který pro živočichy tvoří příčnou překážku v jejich přirozeném pohybu. Proto nyní vedle něho budujeme rybí přechod typu bypass o celkové délce 52 metrů a šířce dna tři metry," popsala projekt mluvčí.

Stavbu zahájilo Povodí Ohře v prosinci 2024 a zhotovitelem je společnost FINSTAV Vodohospodářská stavební s. r. o. Stavební práce se ale nemohou provádět po celou dobu. V tomto úseku Teplé se nacházejí zvláště ohrožené druhy živočichů, proto se práce musí omezit pouze na období od 15. června do 15. listopadu, kdy neprobíhá tření vranky obecné ani mníka jednovousého.

Vranka obecná je v Česku zařazena v seznamu ohrožených živočichů do skupiny zranitelné. Její výskyt je indikátorem nejčistších toků. Chráněný je i mník jednovousý. I ten preferuje čisté tekoucí vody nebo údolní nádrže s čistou chladnou vodou.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Orlická přehrada Foto: Depositphotos Vltavská štafeta dnes opustila Jihočeský kraj a vstoupila do Středočeského Trubka s vodou Foto: Depositphotos Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr Bagr v akci Foto: Depositphotos Plzeň opravou lesní nádrže pomůže udržet vodu pro tůně s obojživelníky

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 66

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Koordinované mapování přineslo přes 25 tisíc záznamů o invazních druzích v ČR

Diskuse: 11

Ústecký kraj požaduje důkladné posouzení převodu vody z Ohře do nádrže u Kryr

Diskuse: 1

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 27
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist