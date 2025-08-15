Povodí Ohře staví v Tepličce rybí přechod, který obejde zdejší jez
"Aktuálně se provádějí zemní práce a úpravy odvodnění staveniště. Stavbu plánujeme mít hotovou do konce listopadu 2025," upřesnila Zikešová. "V nezastavěné části obce Teplička se na vodním toku Teplá nachází jez vystavěný v roce 1977, který pro živočichy tvoří příčnou překážku v jejich přirozeném pohybu. Proto nyní vedle něho budujeme rybí přechod typu bypass o celkové délce 52 metrů a šířce dna tři metry," popsala projekt mluvčí.
Stavbu zahájilo Povodí Ohře v prosinci 2024 a zhotovitelem je společnost FINSTAV Vodohospodářská stavební s. r. o. Stavební práce se ale nemohou provádět po celou dobu. V tomto úseku Teplé se nacházejí zvláště ohrožené druhy živočichů, proto se práce musí omezit pouze na období od 15. června do 15. listopadu, kdy neprobíhá tření vranky obecné ani mníka jednovousého.
Vranka obecná je v Česku zařazena v seznamu ohrožených živočichů do skupiny zranitelné. Její výskyt je indikátorem nejčistších toků. Chráněný je i mník jednovousý. I ten preferuje čisté tekoucí vody nebo údolní nádrže s čistou chladnou vodou.
