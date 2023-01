Povodí pokračuje v opravách Baťova kanálu, mimo jiné zpevňuje břehy

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Povodí Moravy pokračuje v opravách Baťova kanálu. Mimo jiné zpevňuje břehy, letos v úseku u Sudoměřic na Hodonínsku, informoval mluvčí státního podniku Petr Chmelař. Povodí je správcem vodní cesty.

"Po úspěšné plavební sezóně 2022 od podzimu pokračujeme v opravách opevnění Baťova kanálu v úseku od mostu Valcha po Výklopník. Tato část oprav navazuje na již opravený úsek Výklopník – jez Sudoměřice, kde hlavní stavební práce byly dokončeny v první polovině loňského roku," uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Povodí po konci hlavní plavební sezony vodní cestu v tomto úseku vypustilo a zahájilo opravy v navazujícím úseku. "Práce spočívají v odstranění nánosu z koryta a zpevněním břehů lomovým kamenem. V opravovaném úseku obnovujeme parametry plavební dráhy, opravujeme břehy a zajišťujeme jejich stabilizaci," uvedl Gargulák. Po konci hlavní plavební sezony bude povodí v opravách pokračovat opět tak, aby neomezily plavbu. Zemní materiál z koryta toku se bude ukládat i do přísypu hráze, do kterého se zasadí stromy, doplnil Gargulák.

Veškeré práce v korytě toku jsou naplánovány tak, aby byly dokončené před zahájením hlavní plavební sezony 2023. Pokračovat sice budou i v sezoně, podle povodí však už pouze mimo koryto, aby nenarušovaly plynulost plavby. Kompletní dokončení stavby „Baťův kanál, Valcha – Jez Sudoměřice, oprava opevnění“ je naplánováno na konec listopadu. Práce přijdou bezmála na 45 milionů korun.

Baťův kanál ročně přiláká asi 90.000 návštěvníků, kteří se plaví na 3500 lodích. Kanál částečně vede korytem Moravy a od Otrokovic na Zlínsku do slovenské Skalice je dlouhý přes 53 kilometrů. Chystají se prodloužení do Hodonína a Kroměříže, takže by délka trasy přesáhla 75 kilometrů.

