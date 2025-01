Povodněmi poškozená čistírna vod v Ostravě spustila mechanické čištění

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | Toa55 / Shutterstock Ilustrační foto

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze, která od zářijových povodní nefungovala, už spustila částečný provoz. Podle plánu začal s počátkem roku fungovat první stupeň mechanického čištění, který odstraní zhruba polovinu celkového znečištění. Druhý stupeň, takzvané biologické čištění, které je významně závislé na teplotě, má být spuštěno v březnu, sdělila mluvčí magistrátu Gabriela Pokorná."Důležitá je skutečnost, že dochází k významnému snížení vypouštěného znečištění o více než 50 procent co do obsahu organických látek, a také již takto vyčištěná voda neobsahuje viditelné znečištění v podobě různých plovoucích nečistot, kalu a jiných pevných příměsí. V souvislosti se zprovozněním prvního mechanického stupně budou předčištěné vody vypouštěny do řeky Odry," uvedl náměstek primátora pro životní prostředí Aleš Boháč (Starostové pro Ostravu).

Mechanické čištění se podle něj podařilo obnovit podle plánu. "Nejprve došlo k úspěšnému zatížení čistírny z jedné poloviny přítoku, sbírajícího splaškovou vodu z Poruby, následující den pak byla čistírna zatížena i druhou polovinou přítoku, která jímá splašky v Moravské Ostravě," řekl Boháč. Kromě zprovoznění mechanické části už funguje také kotelna, která je nezbytná pro vyhřívaní vyhnívacích nádrží. Aktuálně se připravuje také kompletní zprovoznění čerpací stanice na přítocích odpadních vod z Přívozu a pracuje se na zprovoznění dalších technologií.

"Na uvedení Ústřední čistírny odpadních vod do funkčního stavu se podílelo více než 20 firem a institucí a řádově stovky našich a externích zaměstnanců," uvedl ředitel společnosti Ostravské vodárny a kanalizace Petr Konečný.

Spuštění biologického stupně čištění je v plánu v březnu. "Bude nabíhat postupně, protože je nutné navézt do aktivačních nádrží takzvaný aktivovaný kal, který se musí postupně adaptovat na přitékající znečištění a musí narůst jeho objem. Aktivovaný kal je směsí různých mikroorganismů, které odstraní z odpadní vody organické znečištění a nutrienty, tedy dusík a fosfor, a k těmto biochemický procesům potřebují mít také vhodné teplotní podmínky," popsala mluvčí.

Povodně na vodohospodářské infrastruktuře v krajském městě napáchaly značné škody, celkově zhruba za 600 milionů korun. Jen na čistírně, která je třetí největší komunální čistírnou odpadních vod v České republice, to bylo okolo 470 milionů korun. Velká voda ale poškodila i čerpací stanice, z nichž se odpadní vody z nižších lokalit přečerpávají do ústřední čistírny, nebo části kanalizační sítě. Na obnovu infrastruktury město získá peníze od státu. Při záplavách dosahovala hladina vody v areálu čistírny minimálně 2,5 metru, na některých místech ale vystoupala až k šesti metrům. Poškodila elektrická zařízení, elektronické prvky, stroje a technologie. Kvůli nefunkčnosti čistírny tekly splašky do řeky Odry.

reklama